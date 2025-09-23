«Τζόνι Μπλε» του Γιωργή Τσουρή στο θέατρο Άνεσις

Mετά τα «170 Τετραγωνικά», τον «Χαρτοπόλεμο» και το «Μακριά από Παιδιά», o βραβευμένος ηθοποιός, συγγραφέας και σκηνοθέτης Γιωργής Τσουρής επανέρχεται, παρουσιάζοντας στο θέατρο Άνεσις, το Τζόνι Μπλε, μια κωμωδία μυστηρίου, στην Ελλάδα του σήμερα, με ένταση, χιούμορ και διαρκείς εναλλαγές συναισθημάτων.

Το Τζόνι Μπλε είναι μια ιστορία εκδίκησης — αλλά και ένα σκοτεινό πορτρέτο του σύγχρονου «ανδρισμού». Ένα έργο που εξερευνά τα όρια του μισογυνισμού μέσα από διαφορετικές γενιές, χαρακτήρες και κοινωνικά στρώματα.

Το κείμενο του Γιωργή Τσουρή, εμπνευσμένο από το μονόπρακτο «Small Engine Repair» του John Pollono, επιχειρεί να μιλήσει για την πατρότητα και την πατριαρχεία, τη δικαιοσύνη και την αυτοδικία, τη φιλία και την προδοσία. Κυρίως όμως τον απασχολούν όλα αυτά τα μικρά και μεγάλα λάθη που μας διαμορφώνουν, εμάς και τα παιδιά μας. Για τον τρόπο που μάθαμε να αντιμετωπίζουμε την κόρη μας, την μάνα μας, την γυναίκα μας… την ΓΥΝΑΙΚΑ.

Τους πολύ απαιτητικούς ρόλους του έργου επωμίζεται μια δυνατή ομάδα πρωταγωνιστών. Στο ρόλο του πατέρα, ο Ιωσήφ Ιωσηφίδης, συνιδρυτής της ομάδας GAFF («Καλά Εσύ Σκοτώθηκες Νωρίς», «Νεκρές Ψυχές», «Η Πανούκλα»), στην πρώτη του συνεργασία με τον Τσουρή.

Μαζί τους στη σκηνή, ο Μάνος Καζαμίας πρωταγωνιστής του Cartel («Άνθρωποι και Ποντίκια», «Κόκκινα Φανάρια»), η Βάλια Παπακωνσταντίνου, μόνιμη συνεργάτης, πρωταγωνίστρια και δραματουργός της Ma non Troppo, ο νεαρός Στρατής Χατζησταματίου σε έναν ρόλο έκπληξη, και ο ίδιος ο Γιωργής Τσουρής (Βραβείο Δημήτρης Χορν).

Πέντε ηθοποιοί με ισχυρό θεατρικό αποτύπωμα, διαφορετικές διαδρομές και κοινή επιθυμία να αφηγηθούν μια ιστορία αστεία, συγκινητική και επικίνδυνα οικεία.

Λίγα λόγια για το έργο

Σε ένα υπόγειο στη Νέα Ιωνία, ένα φαινομενικά αθώο αντρικό πάρτι με ουίσκι, καβγάδες, «ανδρικά» αστεία και λαϊκά άσματα, μετατρέπεται σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι θάρρους και αλήθειας. Ένας πατέρας ξανασμίγει με τους δυο κολλητούς του σε μια βραδιά συμφιλίωσης και κλασικής αντροπαρέας που θα εξελιχθεί σε θρίλερ για γερά νεύρα.

Απρόσμενες αφίξεις θα εκτροχιάσουν ακόμη περισσότερο την περίεργη αυτή βραδιά. Ανάμεσα σε χαλασμένες τηλεοράσεις, κατεστραμμένες βιντεοκασέτες και αμοντάριστα πλάνα από το παρελθόν, οι πέντε ήρωές μας θα κληθούν να πάρουν μια απόφαση, και μετά να ζήσουν με αυτήν.

Μέχρι πού μπορεί να φτάσει ένας γονιός για το παιδί του; Συχνά ο ένοχος έχει το πρόσωπο που δεν θέλουμε ποτέ να κοιτάξουμε κατάματα. Το δικό μας...

Διαβάστε επίσης:

Πρεμιέρα για την παράσταση «Χωρίς Αναστολή» – Για δεύτερη χρονιά στη θεατρική σκηνή Αντώνη Αντωνίου

Η Πύλη της Κόλασης του Γιάννη Καλαβριανού επανέρχεται σε ένα από τα πιο ιστορικά θέατρα της Αθήνας, το Αμφι-Θέατρο Σπύρου Ευαγγελάτου, από τις 6 Οκτωβρίου

«Μ.Α.Ι.Ρ.Ο.Υ.Λ.Α.» της Λένας Κιτσοπούλου για δεύτερη χρονιά στο Μικρό Χορν