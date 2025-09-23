Θεσσαλονίκη: 17χρονος με κλεμμένη μοτοσικλέτα έπεσε πάνω σε περιπολικό

Επεισοδιακή ήταν η σύλληψη ενός 17χρονου στη δυτική Θεσσαλονίκη τα ξημερώματα της Κυριακής.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΪ, ο νεαρός οδηγούσε κλεμμένη μοτοσικλέτα και, κατά την προσπάθεια να αποφύγει αστυνομικό έλεγχο, συγκρούστηκε με περιπολικό.

Τι βρέθηκε στην κατοχή του 17χρονου στη Θεσσαλονίκη

Στην κατοχή του βρέθηκαν πέντε αντικλείδια για δίκυκλα, τα οποία ενδέχεται να συνδέονται με σειρά κλοπών στην περιοχή.

Η ΕΛ.ΑΣ. διερευνά περαιτέρω την υπόθεση, εξετάζοντας πιθανές συνδέσεις του νεαρού με άλλα περιστατικά κλοπών και παραβατικής συμπεριφοράς.

