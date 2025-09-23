Λουξεμβούργο, Μάλτα και Βέλγιο αναγνωρίζουν το παλαιστινιακό κράτος

Μετά το Μονακό, το Λουξεμβούργο, η Μάλτα και το Βέλγιο αναγνωρίζουν το παλαιστινιακό κράτος.

Ο Λυκ Φρίντεν, πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου, δήλωσε: «Σπάνια η προοπτική μιας λύσης δύο κρατών φαίνεται πιο μακρινή από σήμερα. Κι όμως, ποτέ η διεθνής βούληση για την επίτευξή της δεν ήταν πιο ενωμένη. Όταν οι αμφιβολίες αυξάνονται, πρέπει να τις αντιμετωπίζουμε με τη βεβαιότητα της ελπίδας. Γι’ αυτό δηλώνω επίσημα ότι, από σήμερα, το Λουξεμβούργο αναγνωρίζει επίσημα το Κράτος της Παλαιστίνης».

«Γνωρίζω επίσης την άποψη ότι η αναγνώριση του Κράτους της Παλαιστίνης ισοδυναμεί με κάποιο τρόπο με νίκη για τη Χαμάς. Μια λύση δύο κρατών, ωστόσο, είναι το χειρότερο δυνατό αποτέλεσμα για τη Χαμάς. Δεν είναι αυτό που θέλουν να δουν. Θέλουν να δουν το Ισραήλ να σβήνεται από τον χάρτη», δήλωσε ο πρωθυπουργός της Μάλτας, Ρόμπερτ Αμπέλα.

Ο πρωθυπουργός του Βελγίου Μπαρτ ντε Βέβερ δήλωσε: «Το Βέλγιο στέλνει σήμερα ένα ισχυρό πολιτικό και διπλωματικό μήνυμα στον κόσμο, εντασσόμενο στην ομάδα χωρών που ανακοινώνουν την αναγνώριση του Κράτους της Παλαιστίνης».

Πρόσθεσε ότι «το Βέλγιο θα προχωρήσει στη νομική αναγνώριση του Κράτους της Παλαιστίνης μόλις απελευθερωθούν όλοι οι όμηροι και όλες οι τρομοκρατικές οργανώσεις, απομακρυνθούν από την διακυβέρνηση της Παλαιστίνης».

