Το Μονακό αναγνωρίζει το παλαιστινιακό κράτος

Το Μονακό έγινε η τελευταία χώρα που αναγνωρίζει ένα παλαιστινιακό κράτος, με τον Πρίγκιπα Αλβέρτο Β’ να κάνει την ανακοίνωση σε σύνοδο κορυφής κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών σήμερα.

Το Μονακό εντάσσεται στις περισσότερες από 145 άλλες χώρες που έχουν αναγνωρίσει ένα παλαιστινιακό κράτος.

Ο πρίγκιπας δήλωσε ότι από την αρχή, η χώρα του υπερασπίζεται το δικαίωμα του Ισραήλ «να ζει εντός ασφαλών και αναγνωρισμένων συνόρων και να απολαμβάνει ασφάλεια σε αυτά», καθώς και «το δικαίωμα του παλαιστινιακού λαού να έχει ένα κυρίαρχο, βιώσιμο και δημοκρατικό κράτος».

«Σήμερα, επιθυμούμε να επιβεβαιώσουμε την ακλόνητη υποστήριξή μας στην ύπαρξη του Ισραήλ και επιθυμούμε επίσης να αναγνωρίσουμε την Παλαιστίνη ως κράτος βάσει του διεθνούς δικαίου», δήλωσε, υπό χειροκροτήματα από τους παρόντες.

Ο Πρίγκιπας Αλβέρτος Β΄ τόνισε τη σημασία της εξεύρεσης μιας «ισορροπημένης και βιώσιμης» λύσης για τον τερματισμό της σύγκρουσης — μόλις «απελευθερωθούν όλοι οι όμηροι και αφοπλιστεί η Χαμάς».

Μιλώντας για μια λύση δύο κρατών, ο πρίγκιπας είπε ότι το Μονακό επιβεβαιώνει ότι η λύση «βασίζεται στην ύπαρξη δύο εθνικών οντοτήτων».

