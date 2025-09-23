search
ΤΡΙΤΗ 23.09.2025 00:59
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

23.09.2025 00:07

Το Μονακό αναγνωρίζει το παλαιστινιακό κράτος

23.09.2025 00:07
monaco

Το Μονακό έγινε η τελευταία χώρα που αναγνωρίζει ένα παλαιστινιακό κράτος, με τον Πρίγκιπα Αλβέρτο Β’ να κάνει την ανακοίνωση σε σύνοδο κορυφής κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών σήμερα.

Το Μονακό εντάσσεται στις περισσότερες από 145 άλλες χώρες που έχουν αναγνωρίσει ένα παλαιστινιακό κράτος.

Ο πρίγκιπας δήλωσε ότι από την αρχή, η χώρα του υπερασπίζεται το δικαίωμα του Ισραήλ «να ζει εντός ασφαλών και αναγνωρισμένων συνόρων και να απολαμβάνει ασφάλεια σε αυτά», καθώς και «το δικαίωμα του παλαιστινιακού λαού να έχει ένα κυρίαρχο, βιώσιμο και δημοκρατικό κράτος».

«Σήμερα, επιθυμούμε να επιβεβαιώσουμε την ακλόνητη υποστήριξή μας στην ύπαρξη του Ισραήλ και επιθυμούμε επίσης να αναγνωρίσουμε την Παλαιστίνη ως κράτος βάσει του διεθνούς δικαίου», δήλωσε, υπό χειροκροτήματα από τους παρόντες.

Ο Πρίγκιπας Αλβέρτος Β΄ τόνισε τη σημασία της εξεύρεσης μιας «ισορροπημένης και βιώσιμης» λύσης για τον τερματισμό της σύγκρουσης — μόλις «απελευθερωθούν όλοι οι όμηροι και αφοπλιστεί η Χαμάς».

Μιλώντας για μια λύση δύο κρατών, ο πρίγκιπας είπε ότι το Μονακό επιβεβαιώνει ότι η λύση «βασίζεται στην ύπαρξη δύο εθνικών οντοτήτων».

Διαβάστε επίσης:

Πυρά Ερντογάν και Λούλα στην κυβέρνηση Νετανιάχου

Η Χαμάς «δεν θα έχει κανέναν ρόλο» στο μέλλον της Παλαιστίνης, λέει ο Αμπάς – Την καλεί να παραδώσει τα όπλα

Κλειστό το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης λόγω μη επανδρωμένων αεροσκαφών που θεάθηκαν στην περιοχή

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
trump 998- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ θα παρουσιάσει στους Άραβες ηγέτες την αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα

parnitha fotia
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πάρνηθα – Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο

nato war planes 55- new
ΚΟΣΜΟΣ

Έτοιμη να αντιδράσει «ανά πάσα στιγμή» η Γερμανία στις «ρωσικές παραβιάσεις» ΝΑΤΟϊκού εναέριου χώρου

monaco
ΚΟΣΜΟΣ

Το Μονακό αναγνωρίζει το παλαιστινιακό κράτος

Ousmane Dembélé
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Χρυσή Μπάλα: Κορυφαίος στον κόσμο ο Ντεμπελέ, καλύτερη ομάδα η Παρί και προπονητής ο Λουίς Ενρίκε

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ouggarezos-tsimitselis-new
LIFESTYLE

Γιάννης Τσιμιτσέλης: «Δε θα μου κάνει μαθήματα φιλίας ο Δημήτρης - Έχει τελειώσει το κεφάλαιο Ουγγαρέζος για μένα» (Video)

podo
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γ' Εθνική: «Ξεφτιλίστηκε» το ποδόσφαιρο στο Σχηματάρι - Έληξε σε δυο λεπτά λόγω... τραυματισμών παιχνίδι σε τοπικών ομάδων (Video)

tsolaki_xristidou
MEDIA

Τηλεθέαση Σαββάτου: Η καλή μέρα από το πρωί φάνηκε για Τσολάκη - Χρηστίδου

areios-pagos_2706_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: «Πόρτα» από τον Άρειο Πάγο στους συγγενείς για συνέχιση της ανάκρισης και εκταφή νεκρών – Ρήγμα στην κυβέρνηση για Ρούτσι  

kalliopi-semertzidou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Γάμος με τις κατασχεμένες... Ferrari και Porsche της Πόπης Σεμερτζίδου στην οικογένεια Μαγειρία

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 23.09.2025 00:50
trump 998- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ θα παρουσιάσει στους Άραβες ηγέτες την αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα

parnitha fotia
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πάρνηθα – Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο

nato war planes 55- new
ΚΟΣΜΟΣ

Έτοιμη να αντιδράσει «ανά πάσα στιγμή» η Γερμανία στις «ρωσικές παραβιάσεις» ΝΑΤΟϊκού εναέριου χώρου

1 / 3