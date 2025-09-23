search
ΘΕΑΤΡΟ

23.09.2025

Tο νέο θεατρικό έργο της Βαλέριας Δημητριάδου «Ένα κάποιο κενό», στο Θέατρο Εμπορικόν από τον Οκτώβριο

23.09.2025 21:03
ena-kapoio-keno

Μετά τη μεγάλη επιτυχία του πολυβραβευμένου έργου «Και εφύτευσεν ο Θεός παράδεισον», που παρουσιάστηκε για τρεις συνεχόμενες χρονιές, καθώς και του έργου «Ενενήντα», το οποίο εντάχθηκε στο πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών, η Βαλέρια Δημητριάδου επιστρέφει με το τρίτο της θεατρικό έργο στο Θέατρο «Εμπορικόν».

Επτά ιστορίες. Επτά διαφορετικοί άνθρωποι. Μία γυναίκα που μόλις γέννησε και προσπαθεί να διαχειριστεί τη νέα της πραγματικότητα. Ένα ζευγάρι μεσηλίκων που μένει για πρώτη φορά μόνο του – καθώς τα παιδιά τους έχουν φύγει για σπουδές. Ένας εργένης ταξιτζής που επιζητά τη μοναχικότητα και την ελευθερία. Ένας τελειόφοιτος Νομικής που αποφασίζει να αποκαλύψει τη σεξουαλική του ταυτότητα.Ένας νεαρός ανάπηρος μουσικός που αναζητά τη δημιουργία και την έμπνευση. Μια νεαρή γυναίκα που παλεύει με την φθορά του χρόνου.  Καθένας τους βυθισμένος στη δική του πραγματικότητα, με τα δικά του ερωτήματα, φόβους και επιθυμίες. 

Επτά ιστορίες που εκτυλίσσονται παράλληλα – σαν εσωτερικά μονόπρακτα που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους – αποκαλύπτοντας πως πίσω από την επιφάνεια της “κανονικότητας” υπάρχει κάτι εύθραυστο: ένα κενό που όλοι γνωρίζουμε, μα δύσκολα παραδεχόμαστε. Το κενό της μη σύνδεσης. Με τον εαυτό μας πρωτίστως – και κατ’ επέκταση- με τους άλλους. Με λιτότητα, χιούμορ και συγκίνηση, οι σκηνές του έργου ισορροπούν ανάμεσα στην καθημερινότητα και την υπαρξιακή αναζήτηση, εστιάζοντας στον σύγχρονο άνθρωπο που πασχίζει να βρει φωνή και νόημα.

Πόσο εύκολα παραδινόμαστε στον αυτοματισμό της ρουτίνας, αφήνοντας τη ζωή να περνά με εμάς απόντες; Και όταν τελικά ερχόμαστε αντιμέτωποι με τη μοναξιά μας, βρίσκουμε το θάρρος να την αντικρίσουμε — ή καταφεύγουμε στην ασφάλεια της απραξίας; Κι αν ο κόσμος άλλαζε; Αν έπαυε να είναι όπως τον ξέρουμε και οι μέρες μας λιγόστευαν; Θα μέναμε ίδιοι; Θα παραμέναμε αμετακίνητοι, αμέτοχοι, φοβούμενοι την αλλαγή – ή θα επαναστατούσαμε;

Ταυτότητα παράστασης

  • Κείμενο/σκηνοθεσία/μουσική: Βαλέρια Δημητριάδου
  • Σκηνικά: Ζωή Μολυβδά Φαμέλη
  • Κοστούμια: Δήμος Κλιμενώφ
  • Συμπαραγωγή : Αθηναϊκά Θέατρα και C for Circus

Η παράσταση πραγματοποιείται με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού

Παίζουν (με αλφαβητική σειρά):

  • Αθηνά Αλεξοπούλου,
  • Ιωάννα Ασημακοπούλου,
  • Αντώνης Καρυστινός,
  • Αλέξανδρος Μαυρόπουλος,
  • Μιχάλης Πανάδης,
  • Νικόλας Παπαδομιχελάκης,
  • Αθηνά Σακαλή

Διάρκεια παράστασης: 90΄λεπτά

Θέατρο Εμπορικόν

Σαρρή 11, Αθήνα 105 54 (Ψυρρή)

Τηλέφωνο 211 1000 365
Ημέρες & Ώρες παραστάσεων:

Σάββατο: 18:00, Κυριακή: 21:00

Δευτέρα και Τρίτη: 20:00

Το «ΚΕΪΚ» του Βαγγέλη Χατζηγιαννίδη σε σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτη, στο θέατρο Εμπορικόν από τις 10 Οκτωβρίου

