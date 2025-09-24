Φρικτό δυστύχημα στη Λάρισα: Άνδρας τραυματίστηκε θανάσιμα από αλυσοπρίονο

Θανάσιμα τραυματίστηκε 50χρονος στην Χάλκη Λάρισας, καθώς εκτελούσε εργασίες με αλυσοπρίονο.

Ο άτυχος άνδρας είχε ανέβει σε δέντρο προκειμένου να κάνει κάποιες εργασίες, σύμφωνα με το larissanet.

Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες «έφυγε» το αλυσοπρίονο και προσγειώθηκε στο πόδι του, τραυματίζοντας το μηριαίο νεύρο.

Στο σημείο έφτασαν διασώστες του ΕΚΑΒ και τον παρέλαβαν. Ο άνδρας κατέληξε λίγο αργότερα.

