Πέθανε η υπάλληλος καθαριότητας του Δήμου Καβάλας που είχε γίνει viral για το στυλ της

Σε ηλικία 57 ετών πέθανε η Λένα Καρασταμάτη, εργαζόμενη στην υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Καβάλας.

Η Λένα Καρασταμάτη είχε γίνει viral στο Tik Tok, όταν άγνωστος την απαθανάτισε να κάνει τη δουλειά της. Οι χρήστες του μέσου είχαν εξυμνήσει την ομορφιά και την εργατικότητα της, σχολιάζοντας ότι δεν δίστασε να κάνει ένα «απαιτητικό» επάγγελμα για να βιοποριστεί.

Η 57χρονη, μητέρα τεσσάρων παιδιών, «προδώθηκε» από την καρδιά της. Συγγενής της, την εντόπισε η χωρίς τις αισθήσεις της στο σπίτι της.

Έχει παραγγελθεί νεκροψία-νεκροτομή από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θράκης, η οποία αναμένεται να «δείξει» τα ακριβή αίτια θανάτου.

«Υπήρξε παράδειγμα υπαλλήλου»

Με ανακοίνωση του την αποχαιρέτησε ο Δήμαρχος Καβάλας. «Με βαθιά θλίψη πληροφορηθήκαμε τον αιφνίδιο θάνατο της Ελένης Καρασταμάτη, εργαζόμενης στην Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Καβάλας και μητέρας τεσσάρων παιδιών. Η απώλειά της αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό, τόσο στην οικογένειά της όσο και στον Δήμο μας, τον οποίο υπηρέτησε με συνέπεια, εργατικότητα και ήθος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Υπήρξε παράδειγμα υπαλλήλου που τίμησε το καθήκον και με την καθημερινή της παρουσία ανέδειξε τη σημασία της προσφοράς κάθε εργαζομένου στην ποιότητα ζωής της πόλης μας. Παράλληλα, ως μητέρα, κατόρθωσε να συνδυάσει την οικογενειακή μέριμνα με την επαγγελματική της ευθύνη, στοιχείο που αναδεικνύει ακόμη περισσότερο την αξία της», συμπληρώνει.

«Εκ μέρους του Δήμου Καβάλας, εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια προς τα παιδιά της και τους οικείους της», καταλήγει.

