Ηράκλειο: Αναζητείται ένστολος μετά από καταγγελία της πρώην γυναίκας του για ενδοοικογενειακή βία

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης, οι αστυνομικές αρχές στο Ηράκλειο κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας.
Σύμφωνα με την καταγγελία μιας 34χρονης γυναίκας, ο 43χρονος πρώην σύζυγός της —ένστολος που υπηρετεί σε Σώμα Ασφαλείας— την εξύβρισε, τη χαστούκισ βίαια και την τράβηξε από τα μαλλιά μέσα στο σπίτι της.
Σύμφωνα με το neakriti, η γυναίκα ζήτησε άμεσα βοήθεια, ωστόσο μέχρι να φτάσουν οι αστυνομικοί ο φερόμενος ως δράστης είχε ήδη διαφύγει.
Η 34χρονη υπέβαλε μήνυση εναντίον του, καταγγέλλοντας επίσης ότι ο πρώην σύζυγός της συνέχιζε να διαμένει στο σπίτι παρά το διαζύγιο και παρά τη θέλησή της.
Ο δράστης αναζητείται από τις Αρχές.
