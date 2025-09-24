search
ΤΕΤΑΡΤΗ 24.09.2025 12:33
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

24.09.2025 12:04

Ηράκλειο: Αναζητείται ένστολος μετά από καταγγελία της πρώην γυναίκας του για ενδοοικογενειακή βία

24.09.2025 12:04
peripoliko new

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης, οι αστυνομικές αρχές στο Ηράκλειο κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας.

Σύμφωνα με την καταγγελία μιας 34χρονης γυναίκας, ο 43χρονος πρώην σύζυγός της —ένστολος που υπηρετεί σε Σώμα Ασφαλείας— την εξύβρισε, τη χαστούκισ βίαια και την τράβηξε από τα μαλλιά μέσα στο σπίτι της.

Σύμφωνα με το neakriti, η γυναίκα ζήτησε άμεσα βοήθεια, ωστόσο μέχρι να φτάσουν οι αστυνομικοί ο φερόμενος ως δράστης είχε ήδη διαφύγει.

Η 34χρονη υπέβαλε μήνυση εναντίον του, καταγγέλλοντας επίσης ότι ο πρώην σύζυγός της συνέχιζε να διαμένει στο σπίτι παρά το διαζύγιο και παρά τη θέλησή της.

Ο δράστης αναζητείται από τις Αρχές.

Διαβάστε επίσης:

Έχασε τη ζωή του ο ναυτικός που εγκλωβίστηκε σε πόρτα πλοίου – Κατεβαίνουν σε 24ωρη απεργία οι εργαζόμενοι

Μετεγγραφές φοιτητών: Από σήμερα οι αιτήσεις – Προθεσμία και εξαιρέσεις

Αυτές είναι οι 16 ανακαινισμένες παιδικές χαρές του Δήμου Αθηναίων

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mitsotakis_erdogan_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Milliyet για ελληνοτουρκικά: Η Ελλάδα πληρώνει την εμμονική γραμμή Δένδια για απομόνωση της Τουρκίας και την ταύτιση με Μπάιντεν

adonis_georgiadis_2708_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: «Δεν υπάρχει καμία μελέτη στην Ευρώπη που να συνδέει με αυτισμό τη χρήση παρακεταμόλης από εγκύους»

bisbikis-vandi-new
LIFESTYLE

Μπισμπίκης για Βανδή: «Θα είναι η πρώτη πρεμιέρα της Δέσποινας που δεν θα είμαι» (Video)

emvolio new
ΥΓΕΙΑ

Θεραπευτική κλινική Νοσοκομείου Αλεξάνδρα: Όλα τα εμβόλια που συστήνουν οι εξειδικευμένοι γιατροί στους καρκινοπαθείς

adonis georgiadis 55- new
ΥΓΕΙΑ

Άδωνις Γεωργιάδης προς τους διοικητές Νοσοκομείων: «Δεν θα επιτρέψω εκτροχιασμό στον προϋπολογισμό. Μειώστε τα χρέη»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
lyberopoulos_SATA_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ταξί: Ο Λυμπερόπουλος ανακοίνωσε ότι ο ΣΑΤΑ θα συμμετάσχει στην απεργία ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ την 1η Οκτωβρίου - Νέα επίθεση σε Κυρανάκη

DUA LIPA
LIFESTYLE

Η Dua Lipa απολύει τον ατζέντη της λόγω εκστρατείας κατά του φιλοπαλαιστινιακού συγκροτήματος Kneecap

Untitled4546
CUCINA POVERA

Μπριζόλες χοιρινές (λαιμού) με σκόρδο, λεμόνι και δεντρολίβανο, στο τηγάνι

kallisteia-new
LIFESTYLE

«Έκραξαν» τη Miss America για το μακιγιάζ της στα καλλιστεία - «Δεν θα αφήσω την αρνητικότητα να επισκιάσει τη νίκη μου» (Photos)

tzokovits kallimarmaro 888 – new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αποθεώνει το Καλλιμάρμαρο ο Τζόκοβιτς: «Το πιο ιστορικό αθλητικό κέντρο στον κόσμο»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 24.09.2025 12:33
mitsotakis_erdogan_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Milliyet για ελληνοτουρκικά: Η Ελλάδα πληρώνει την εμμονική γραμμή Δένδια για απομόνωση της Τουρκίας και την ταύτιση με Μπάιντεν

adonis_georgiadis_2708_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: «Δεν υπάρχει καμία μελέτη στην Ευρώπη που να συνδέει με αυτισμό τη χρήση παρακεταμόλης από εγκύους»

bisbikis-vandi-new
LIFESTYLE

Μπισμπίκης για Βανδή: «Θα είναι η πρώτη πρεμιέρα της Δέσποινας που δεν θα είμαι» (Video)

1 / 3