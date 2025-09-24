«Είστε ανεπιθύμητοι»: Διαδήλωση υπέρ της Παλαιστίνης στη Θεσσαλονίκη πριν τον αγώνα ΠΑΟΚ-Μακάμπι Τελ Αβίβ

Συγκέντρωση κατά της γενοκτονίας στη Γάζα πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στη Θεσσαλονίκη, λίγο πριν το ματς του ΠΑΟΚ με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Οι διαδηλωτές ξεκίνησαν από την Καμάρα και κατευθύνθηκαν προς στο γήπεδο. Δυνάμεις τον ΜΑΤ, που είχαν σχηματίσει φραγμό στο ύψος της στροφής ΙΚΑ σταμάτησαν την πορεία.

Οι διαδηλωτές φώναζαν συνθήματα υπέρ της Παλαιστίνης και κατέστησαν σαφές ότι η ισραηλινή ομάδα είναι ανεπιθύμητη στην πόλη όσο συνεχίζεται η γενοκτονία στη Γάζα.

Τελικά, επιτράπηκε πρόσβαση μόνο σε όσους κρατούσαν εισιτήριο για τον αγώνα.

