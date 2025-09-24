search
ΤΕΤΑΡΤΗ 24.09.2025 14:20
search
MENU CLOSE
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

24.09.2025 12:34

Ό,τι πρέπει να ξέρετε για το τρακάρισμα σε πάρκινγκ

24.09.2025 12:34
PARKING

Τα τρακαρίσματα σε πάρκινγκ είναι ένα από τα πιο συνηθισμένα περιστατικά που μπορεί να συμβούν ακόμα και με μικρή απροσεξία: μια πόρτα που ανοίγει απρόσεκτα, μια λάθος εκτίμηση όταν κάνεις όπισθεν ή ένα γρατζούνισμα σε στενό χώρο.

Καλύπτει η ασφάλεια;

Η κάλυψη εξαρτάται από το είδος του ασφαλιστηρίου και τους όρους του συμβολαίου σου:

Βασική ασφάλεια: Καλύπτει ζημιές προς τρίτους, όχι όμως στο δικό σου όχημα.

Μικτή ασφάλεια: Καλύπτει και το δικό σου όχημα, αλλά συχνά με εξαιρέσεις για ζημιές σε ιδιωτικούς ή φυλασσόμενους χώρους.

Αν το πάρκινγκ θεωρείται ότι παρέχει φύλαξη (π.χ. παραδίδεις τα κλειδιά), μπορεί να ισχύουν άλλοι όροι ευθύνης.

Πότε και ποιος φέρει την ευθύνη;

  1. Σχέση φιλοφροσύνης
    Παρκάρεις δωρεάν στον χώρο κάποιου γνωστού

Δεν υπάρχει υποχρέωση φύλαξης, άρα δεν έχει ευθύνη για ζημιές

  1. Μίσθωση χώρου
    Πληρώνεις μόνο για να έχεις θέση στάθμευσης, κρατάς τα κλειδιά

Ο ιδιοκτήτης δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές ή κλοπές

  1. Σύμβαση Παρακαταθήκης (με φύλαξη)
    Παραδίδεις τα κλειδιά και το όχημα φυλάσσεται ή μετακινείται από το προσωπικό

Ο χώρος φέρει την ευθύνη για ζημιές ή απώλειες

  1. Δωρεάν πάρκινγκ επιχείρησης
    Π.χ. supermarket ή κατάστημα παρέχει χώρο στάθμευσης

Δεν θεωρείται φύλαξη, άρα δεν υπάρχει ευθύνη για ζημιές

Ποιος πληρώνει τις ζημιές;

Αν σε τρακάρει άλλος οδηγός:
Η ευθύνη ανήκει στον άλλον, η ζημιά καλύπτεται από τη δική του ασφάλεια

Αν είναι ανασφάλιστος, χρειάζεται νομική διαδικασία ή ειδική κάλυψη για ανασφάλιστα

Αν χτυπήσεις εσύ άλλο όχημα:
Με βασική ασφάλεια: Καλύπτεται μόνο το άλλο όχημα

Με μικτή ασφάλεια: Καλύπτονται και οι δύο ζημιές (δική σου και του άλλου)

Αν οδηγεί παρκαδόρος:
Η ευθύνη μεταφέρεται στην επιχείρηση του πάρκινγκ

Η αποζημίωση προέρχεται από τη δική της ασφάλεια αστικής ευθύνης

Χρήσιμες συμβουλές πριν αφήσεις το αυτοκίνητο σε πάρκινγκ

Διάβασε τους όρους του ασφαλιστηρίου σου — δώσε ιδιαίτερη προσοχή στις εξαιρέσεις

Έλεγξε αν γίνεται διάκριση μεταξύ δημόσιου, ιδιωτικού ή φυλασσόμενου πάρκινγκ

Αν έχεις μικτή ασφάλεια, βεβαιώσου πως καλύπτει και ζημιές σε δικό σου όχημα

Εξέτασε αν περιλαμβάνεται κάλυψη για ανασφάλιστα οχήματα

Τι κρατάμε:

Η κάλυψη σε τρακάρισμα σε πάρκινγκ δεν είναι πάντα αυτονόητη
Διάβασε προσεκτικά το ασφαλιστήριο συμβόλαιο σου για να αποφύγεις δυσάρεστες εκπλήξεις
Ο καλύτερος τρόπος να εξασφαλίσεις πλήρη κάλυψη; Σύγκρινε ασφάλειες και επέλεξε εκείνη που ανταποκρίνεται στις πραγματικές σου ανάγκες.

(Πηγή: autotypos.gr)

Διαβάστε επίσης:

Κυκλοφοριακό χάος χωρίς τέλος στην Αττική – Χάνουμε 111 ώρες τον χρόνο πίσω από το τιμόνι

Δίπλωμα οδήγησης: Πώς γίνεται η ανανέωση

Formula 1: Παρελθόν από τη Red Bull ο Christian Horner

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
patoulis 665- new
ΥΓΕΙΑ

Το στρατηγικό σχέδιο του ΙΣΑ για τις ελλείψεις υγειονομικού προσωπικού στα νησιά

mytilineos
BUSINESS

Μυτιληναίος: Έως και το 25% της παραγόμενης ενέργειας από ΑΠΕ χάνεται – Χρειάζονται επενδύσεις στις βασικές υποδομές

kyvernoepithesi-aerodromia-1
ΚΟΣΜΟΣ

Κυβερνοεπίθεση σε αεροδρόμια: Συνελήφθη ένας άνδρας στη Βρετανία

olga-kefalogianni-new
ΕΛΛΑΔΑ

Όλγα Κεφαλογιάννη: «Άφησα πίσω μου την προδοσία – Τα παιδιά μου είναι η προτεραιότητά μου» (Video)

kafeneio_ekrixi
ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Έκρηξη από φιάλη υγραερίου σε καφενείο, ένας ελαφρά τραυματίας

Δείτε όλες τις ειδήσεις
lyberopoulos_SATA_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ταξί: Ο Λυμπερόπουλος ανακοίνωσε ότι ο ΣΑΤΑ θα συμμετάσχει στην απεργία ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ την 1η Οκτωβρίου - Νέα επίθεση σε Κυρανάκη

DUA LIPA
LIFESTYLE

Η Dua Lipa απολύει τον ατζέντη της λόγω εκστρατείας κατά του φιλοπαλαιστινιακού συγκροτήματος Kneecap

Untitled4546
CUCINA POVERA

Μπριζόλες χοιρινές (λαιμού) με σκόρδο, λεμόνι και δεντρολίβανο, στο τηγάνι

theodoros kourentzis 88- new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Μέγαρο Μουσικής: Sold out μέσα σε μόλις 10 λεπτά τα εισιτήρια για τις συναυλίες του φημισμένου μαέστρου Θεόδωρου Κουρεντζή

marinella-remos-new
LIFESTYLE

Συγκινεί ο Ρέμος για τη Μαρινέλλα: «Η ίδια θα ήθελε να φύγει εκείνο το βράδυ - Δυστυχώς ούτε έφυγε ούτε έμεινε» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 24.09.2025 14:18
patoulis 665- new
ΥΓΕΙΑ

Το στρατηγικό σχέδιο του ΙΣΑ για τις ελλείψεις υγειονομικού προσωπικού στα νησιά

mytilineos
BUSINESS

Μυτιληναίος: Έως και το 25% της παραγόμενης ενέργειας από ΑΠΕ χάνεται – Χρειάζονται επενδύσεις στις βασικές υποδομές

kyvernoepithesi-aerodromia-1
ΚΟΣΜΟΣ

Κυβερνοεπίθεση σε αεροδρόμια: Συνελήφθη ένας άνδρας στη Βρετανία

1 / 3