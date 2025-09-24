Ό,τι πρέπει να ξέρετε για το τρακάρισμα σε πάρκινγκ

Τα τρακαρίσματα σε πάρκινγκ είναι ένα από τα πιο συνηθισμένα περιστατικά που μπορεί να συμβούν ακόμα και με μικρή απροσεξία: μια πόρτα που ανοίγει απρόσεκτα, μια λάθος εκτίμηση όταν κάνεις όπισθεν ή ένα γρατζούνισμα σε στενό χώρο.

Καλύπτει η ασφάλεια;

Η κάλυψη εξαρτάται από το είδος του ασφαλιστηρίου και τους όρους του συμβολαίου σου:

Βασική ασφάλεια: Καλύπτει ζημιές προς τρίτους, όχι όμως στο δικό σου όχημα.

Μικτή ασφάλεια: Καλύπτει και το δικό σου όχημα, αλλά συχνά με εξαιρέσεις για ζημιές σε ιδιωτικούς ή φυλασσόμενους χώρους.

Αν το πάρκινγκ θεωρείται ότι παρέχει φύλαξη (π.χ. παραδίδεις τα κλειδιά), μπορεί να ισχύουν άλλοι όροι ευθύνης.

Πότε και ποιος φέρει την ευθύνη;

Σχέση φιλοφροσύνης

Παρκάρεις δωρεάν στον χώρο κάποιου γνωστού

Δεν υπάρχει υποχρέωση φύλαξης, άρα δεν έχει ευθύνη για ζημιές

Μίσθωση χώρου

Πληρώνεις μόνο για να έχεις θέση στάθμευσης, κρατάς τα κλειδιά

Ο ιδιοκτήτης δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές ή κλοπές

Σύμβαση Παρακαταθήκης (με φύλαξη)

Παραδίδεις τα κλειδιά και το όχημα φυλάσσεται ή μετακινείται από το προσωπικό

Ο χώρος φέρει την ευθύνη για ζημιές ή απώλειες

Δωρεάν πάρκινγκ επιχείρησης

Π.χ. supermarket ή κατάστημα παρέχει χώρο στάθμευσης

Δεν θεωρείται φύλαξη, άρα δεν υπάρχει ευθύνη για ζημιές

Ποιος πληρώνει τις ζημιές;

Αν σε τρακάρει άλλος οδηγός:

Η ευθύνη ανήκει στον άλλον, η ζημιά καλύπτεται από τη δική του ασφάλεια

Αν είναι ανασφάλιστος, χρειάζεται νομική διαδικασία ή ειδική κάλυψη για ανασφάλιστα

Αν χτυπήσεις εσύ άλλο όχημα:

Με βασική ασφάλεια: Καλύπτεται μόνο το άλλο όχημα

Με μικτή ασφάλεια: Καλύπτονται και οι δύο ζημιές (δική σου και του άλλου)

Αν οδηγεί παρκαδόρος:

Η ευθύνη μεταφέρεται στην επιχείρηση του πάρκινγκ

Η αποζημίωση προέρχεται από τη δική της ασφάλεια αστικής ευθύνης

Χρήσιμες συμβουλές πριν αφήσεις το αυτοκίνητο σε πάρκινγκ

Διάβασε τους όρους του ασφαλιστηρίου σου — δώσε ιδιαίτερη προσοχή στις εξαιρέσεις

Έλεγξε αν γίνεται διάκριση μεταξύ δημόσιου, ιδιωτικού ή φυλασσόμενου πάρκινγκ

Αν έχεις μικτή ασφάλεια, βεβαιώσου πως καλύπτει και ζημιές σε δικό σου όχημα

Εξέτασε αν περιλαμβάνεται κάλυψη για ανασφάλιστα οχήματα

Τι κρατάμε:

Η κάλυψη σε τρακάρισμα σε πάρκινγκ δεν είναι πάντα αυτονόητη

Διάβασε προσεκτικά το ασφαλιστήριο συμβόλαιο σου για να αποφύγεις δυσάρεστες εκπλήξεις

Ο καλύτερος τρόπος να εξασφαλίσεις πλήρη κάλυψη; Σύγκρινε ασφάλειες και επέλεξε εκείνη που ανταποκρίνεται στις πραγματικές σου ανάγκες.

(Πηγή: autotypos.gr)

