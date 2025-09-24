Σεισμός 2,1 Ρίχτερ στην Αθήνα – Το επίκεντρο στη Μεταμόρφωση

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ασθενής σεισμική δόνηση σημειώθηκε νωρίτερα στην Αθήνα.
Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών, η δόνηση ήταν εντάσεως 2,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.
Ο σεισμός έγινε σε εστιακό βάθος 11,8 χλμ. Το επίκεντρο της δόνησης υπολογίζεται δυτικά νοτιοδυτικά της Μετραμόρφωσης και το εστιακό βάθος στα 5 χλμ.
Ο σεισμός έγινε αισθητός στα βόρεια προάστια.
