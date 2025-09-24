Σεισμός 2,1 Ρίχτερ στην Αθήνα – Το επίκεντρο στη Μεταμόρφωση

Ασθενής σεισμική δόνηση σημειώθηκε νωρίτερα στην Αθήνα.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών, η δόνηση ήταν εντάσεως 2,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Ο σεισμός έγινε σε εστιακό βάθος 11,8 χλμ. Το επίκεντρο της δόνησης υπολογίζεται δυτικά νοτιοδυτικά της Μετραμόρφωσης και το εστιακό βάθος στα 5 χλμ.

Ο σεισμός έγινε αισθητός στα βόρεια προάστια.

Διαβάστε επίσης:

Πέθανε η υπάλληλος καθαριότητας του Δήμου Καβάλας που είχε γίνει viral για το στυλ της

ΑΑΔΕ: Δύο νέα χτυπήματα κατά του λαθρεμπορίου ποτών

Γαλάτσι: 14χρονος εισέβαλε στις τουαλέτες δημοτικού και φωτογράφισε μαθητή