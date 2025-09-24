search
ΤΕΤΑΡΤΗ 24.09.2025 18:02
search
MENU CLOSE
BUSINESS

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

24.09.2025 16:42

«Θα σέβεσαι!» – H νέα τηλεοπτική καμπάνια του Ομίλου AKTOR σπάει τα στερεότυπα

24.09.2025 16:42
AKTOR GROUP_PHOTO_SEPT 1_s

Με χιούμορ και με μία εντελώς διαφορετική προσέγγιση, η νέα εταιρική καμπάνια του Ομίλου AKTOR ανατρέπει τα εταιρικά στερεότυπα και προβάλλει την ανθρώπινη και αυθεντική διάσταση της ζωής, αντλώντας έμπνευση από την καθημερινότητα των απλών ανθρώπων.

Πρωταγωνιστές του τηλεοπτικού σποτ της καμπάνιας είναι οι αγαπημένοι ηθοποιοί Γιάννης Μπέζος και Ναταλία Τσαλίκη, οι οποίοι, συνδυάζοντας κωμωδία και τρυφερότητα, ενσαρκώνουν δύο γονείς που σκαρφίζονται τρόπους για να πείσουν την κόρη τους να επιστρέψει στην Ελλάδα από το Παρίσι, όπου και διαμένει.

Μέσα από αυτήν τη φαινομενικά απλή οικογενειακή «συνωμοσία», αναδεικνύονται η εξέλιξη, η δυναμική πορεία και τα μεγάλα έργα του Ομίλου AKTOR, καθώς και οι ευκαιρίες που προσφέρει για τους νέους μέσα από το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα, AKTOR4theFuture. Το τηλεοπτικό σποτ κορυφώνεται και κλείνει με την (οικεία στο ευρύ κοινό, τα τελευταία χρόνια) χιουμοριστική ατάκα «θα σέβεσαι!».

Στόχος της καμπάνιας είναι να αναδείξει τη συμβολή του Ομίλου AKTOR στην παραγωγή αξίας για τη χώρα, την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας και τη βελτίωση της καθημερινότητας, μέσα από την υλοποίηση μεγάλων έργων υποδομής, την επέκταση σε νέους τομείς δραστηριότητας και τη στήριξη της νέας γενιάς. Και, με θεμέλιο την αξιοπιστία του, επιβεβαιώνει ότι η πρόοδος δεν είναι μία αφηρημένη, αλλά μία χειροπιαστή έννοια, η οποία βρίσκεται γύρω μας και καθορίζει το αύριο.

Με τον τρόπο αυτό, ο Όμιλος AKTOR παρουσιάζεται ως καταλύτης αλλαγής κι εξέλιξης, που συμβάλλει με τις δικές του δυνάμεις, στη δημιουργία μιας σύγχρονης Ελλάδας. Γιατί η εξέλιξη είναι κάτι περισσότερο από τεχνικά έργα: Είναι μια συνεχής προσπάθεια να αλλάζουμε την καθημερινότητα, να ανοίγουμε νέους δρόμους για τους νέους και να δημιουργούμε αξία για όλους.

Την καμπάνια επιμελήθηκε η Unlimited Creativity.

Διαβάστε επίσης:

Μυτιληναίος: Έως και το 25% της παραγόμενης ενέργειας από ΑΠΕ χάνεται – Χρειάζονται επενδύσεις στις βασικές υποδομές

Akritas: Αύξηση κύκλου εργασιών και κερδοφορίας στο πρώτο εξάμηνο του 2025

ΕΑΒ και Lockheed Martin παραδίδουν το 42ο εκσυγχρονισμένο F-16V, ενισχύοντας την Πολεμική Αεροπορία

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
salatas_opekepe_2409_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ – Σαλάτας: «Ο Φλωρίδης κατέθεσε ψευδή βεβαίωση για την Τυχεροπούλου – Με καρατόμησε το Μαξίμου»

davutoglu 66- new
ΚΟΣΜΟΣ

Νταβούτογλου για τον στολίσκο που πλέει προς Γάζα: «Να τον προστατεύσει ο τουρκικός στόλος, πλέει εντός Γαλάζιας Πατρίδας»

votanikos_gipedo_pao_2708_1920-1080_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βοτανικός: Συμφωνία για τα έργα του Ερασιτέχνη – Ξεμπλοκάρει το γήπεδο του Παναθηναϊκού

karalis metallio 99- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Αθλητής της Χρονιάς» της Balkan Athletics ο Εμμανουήλ Καραλής

sklavenitis new
BUSINESS

Ζητάει και τα ρέστα ο Σκλαβενίτης: «Δεν παρανομήσαμε, στρεφόμαστε κατά παντός υπευθύνου»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
lyberopoulos_SATA_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ταξί: Ο Λυμπερόπουλος ανακοίνωσε ότι ο ΣΑΤΑ θα συμμετάσχει στην απεργία ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ την 1η Οκτωβρίου - Νέα επίθεση σε Κυρανάκη

theodoros kourentzis 88- new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Μέγαρο Μουσικής: Sold out μέσα σε μόλις 10 λεπτά τα εισιτήρια για τις συναυλίες του φημισμένου μαέστρου Θεόδωρου Κουρεντζή

Untitled4546
CUCINA POVERA

Μπριζόλες χοιρινές (λαιμού) με σκόρδο, λεμόνι και δεντρολίβανο, στο τηγάνι

DUA LIPA
LIFESTYLE

Η Dua Lipa απολύει τον ατζέντη της λόγω εκστρατείας κατά του φιλοπαλαιστινιακού συγκροτήματος Kneecap

routsi
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη - Στο έσχατο όριο κατάπτωσης: Ο δικηγόρος του Πλακιά προσβάλει τον Ρούτσι για το αίτημα εκταφής

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 24.09.2025 18:01
salatas_opekepe_2409_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ – Σαλάτας: «Ο Φλωρίδης κατέθεσε ψευδή βεβαίωση για την Τυχεροπούλου – Με καρατόμησε το Μαξίμου»

davutoglu 66- new
ΚΟΣΜΟΣ

Νταβούτογλου για τον στολίσκο που πλέει προς Γάζα: «Να τον προστατεύσει ο τουρκικός στόλος, πλέει εντός Γαλάζιας Πατρίδας»

votanikos_gipedo_pao_2708_1920-1080_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βοτανικός: Συμφωνία για τα έργα του Ερασιτέχνη – Ξεμπλοκάρει το γήπεδο του Παναθηναϊκού

1 / 3