Χωρίς κατηγορία

24.09.2025 11:17

Θεσσαλονίκη: Μπάζωσε ρέμα για να κάνει γήπεδο ποδοσφαίρου

24.09.2025 11:17
thessaloniki-mpazwma-gipedo-2

Εργασίες κατασκευής ποδοσφαιρικού γηπέδου σε δημόσια έκταση, όπου βρισκόταν φυσική κοίτη ρέματος, την οποία μετατόπισε και κατέλαβε αυθαίρετα, κατηγορείται ότι εκτελούσε σε περιοχή του Ευόσμου, στη Θεσσαλονίκη, ένας 38χρονος, ο οποίος συνελήφθη ύστερα από έρευνες των Αρχών.

Πρόκειται για υπεύθυνο και συνδιαχειριστή επιχείρησης, εις βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση της νομοθεσίας που αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της αστυνομίας, με χρήση μηχανημάτων έργων και ανατρεπόμενου φορτηγού, προέβη στην εκτέλεση εργασιών διάστρωσης δημόσιας έκτασης με χαλίκι, έκταση στην οποία βρισκόταν, προηγουμένως, κοίτη ρέματος.

Ο ίδιος φαίνεται ότι είχε προχωρήσει, πέρσι τον Νοέμβριο, σε παράνομη και αυθαίρετη μετατόπιση – μεταβολή φυσικής κοίτης ρέματος, προς επέκταση όμορου αγροτεμαχίου συμφερόντων του και αντί να την επαναφέρει, σύμφωνα με εντολές συναρμόδιων υπηρεσιών που διενήργησαν αυτοψίες, με συντονισμένες ενέργειες προχωρούσε στην κατασκευή ποδοσφαιρικού γηπέδου, καταλαμβάνοντας δημόσια έκταση.

«Από τις ενέργειες αυτές, που έγιναν κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας και άνευ σχετικών περιβαλλοντικών και πολεοδομικών αδειοδοτήσεων, προκλήθηκε ρύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος με μεταβολή της γεωμορφολογίας του εδάφους και της κοίτης διερχόμενου ρέματος, καθώς και διατάραξη της οικολογικής ισορροπίας της περιοχής», σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση.

Την έρευνα διενήργησε το τμήμα περιβαλλοντικής προστασίας της διεύθυνσης δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, ενώ ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα πρωτοδικών.

