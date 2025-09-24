Τραγωδία στα Χανιά: Νεκρός στο σπίτι του ένας 19χρονος – Τον βρήκε η μητέρα του

Ανείπωτη ανθρώπινη τραγωδία τα ξημερώματα της Τετάρτης (24/9) στα Χανιά, καθώς ένας 19χρονος βρέθηκε νεκρός μεσα στο σπίτι του στην περιοχή του Πλατανιά.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, τον άτυχο νέο εντόπισε η μητέρα του στο σπίτι τους.

Στο σημείο βρέθηκε άμεσα το ΕΚΑΒ, ωστόσο ήταν ήδη αργά για το παιδί.

Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χανίων, ενώ η νεκροψία – νεκροτομή θα δείξει τα ακριβή αίτια θανάτου.

Διαβάστε επίσης:

Βοιωτία: «Είχα να δω τη γιαγιά μου από το 2021» κατέθεσε ο γιος της 62χρονης

«Στόλος για τη Γάζα»: Διαδοχικές επιθέσεις με drones, χημικά και κρότου–λάμψης νότια της Γαύδου (videos)

Καιρός σήμερα: Ζέστη με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει έως τους 32 βαθμούς – Πού θα βρέξει