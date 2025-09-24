Τραγωδία στα Χανιά: Νεκρός στο σπίτι του ένας 19χρονος – Τον βρήκε η μητέρα του

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Ανείπωτη ανθρώπινη τραγωδία τα ξημερώματα της Τετάρτης (24/9) στα Χανιά, καθώς ένας 19χρονος βρέθηκε νεκρός μεσα στο σπίτι του στην περιοχή του Πλατανιά.
Σύμφωνα με το zarpanews.gr, τον άτυχο νέο εντόπισε η μητέρα του στο σπίτι τους.
Στο σημείο βρέθηκε άμεσα το ΕΚΑΒ, ωστόσο ήταν ήδη αργά για το παιδί.
Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χανίων, ενώ η νεκροψία – νεκροτομή θα δείξει τα ακριβή αίτια θανάτου.
Διαβάστε επίσης:
Βοιωτία: «Είχα να δω τη γιαγιά μου από το 2021» κατέθεσε ο γιος της 62χρονης
«Στόλος για τη Γάζα»: Διαδοχικές επιθέσεις με drones, χημικά και κρότου–λάμψης νότια της Γαύδου (videos)
Καιρός σήμερα: Ζέστη με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει έως τους 32 βαθμούς – Πού θα βρέξει
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.