search
ΤΕΤΑΡΤΗ 24.09.2025 08:40
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

24.09.2025 07:54

Βοιωτία: «Είχα να δω τη γιαγιά μου από το 2021» κατέθεσε ο γιος της 62χρονης

24.09.2025 07:54
vioitia

«Εγώ την γιαγιά μου είχα να την δω από τις αρχές του 2021» φαίνεται να κατέθεσε στην αστυνομία ο γιος της 62χρονης διευθύντριας των ΚΕΠ, η οποία έθαψε τη μητέρα της σε αυτοσχέδιο τάφο στη Βοιωτία. 

Σημειώνεται πως η εισαγγελία διέταξε προκαταρκτική εξέταση για την υπόθεση της 62χρονης διευθύντριας ΚΕΠ στη Βοιωτία για να διαπιστωθεί αν έχει τελεστεί ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

Η 62χρονη, που έθαψε τη μητέρα της προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει σύνταξη και επιδόματα, αφέθηκε ελεύθερη καθώς δεν βαρύνεται με κανένα κακούργημα ωστόσο οι έρευνες που διεξάγονται αφορούν στο αδίκημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Mega η κατάθεση του γιου της 62χρονης, που ζει στην Κρήτη ήταν ιδιαίτερη σημαντική. Ο γιος φαίνεται να είπε πως «εγώ την γιαγιά μου είχα να την δω από τις αρχές του 2021». 

Όταν ρωτήθηκε από τους αστυνομικούς είπε ότι «γνωρίζω ότι η γιαγιά μου είχε κάποιο πρόβλημα με τη καρδιά της, γνωρίζω ότι είχε κάνει μια σημαντική επέμβαση, ότι ήταν υπέρβαρη, ότι είχε πρόβλημα με το οξυγόνο της, ότι είχε άνοια, ότι είχε κινητικά προβλήματα.

Γνωρίζω ότι λάμβανε φαρμακευτική αγωγή, αλλά δεν γνωρίζω ποια ακριβώς φαρμακευτική αγωγή έπαιρνε».

Σημειώνεται πως κατά το ίδιο ρεπορτάζ η 62χρονη υποστηρίζει ότι δεν έσκαψε τον λάκκο επί τούτου το 2023, με σκοπό να θάψει τη μητέρα της, αλλά ο λάκκος είχε σκαφτεί σε άγνωστη χρονική στιγμή στο πλαίσιο ανακαίνισης του σπιτιού της για να τοποθετήσει λέβητα. 

Διαβάστε επίσης

Καιρός σήμερα: Ζέστη με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει έως τους 32 βαθμούς – Πού θα βρέξει

Μηχανή παρέσυρε και τραυμάτισε γυναίκα στην Πατησίων – Συνελήφθη ο αναβάτης (Video)

Τέμπη: Καμία εκταφή, λέει η Πρόεδρος του Αρείου Πάγου – Mιλά για προσπάθεια παρακώλυσης της δίκης και για συγγενείς που… παρασύρονται

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tsipras 551- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίθεση Τσίπρα σε κυβέρνηση για Τέμπη: Απόπειρα ταφής της αλήθειας η απαγόρευση εκταφής – Υπεύθυνος ο Μητσοτάκης

airbnb-3399753_1280
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Airbnb: Νέο καθεστώς ξανά, τι αλλάζει για ιδιοκτήτες, μισθώσεις και φορολογικές υποχρεώσεις

TAIWAN_TIFONAS
ΚΟΣΜΟΣ

Ταϊβάν: Τουλάχιστον 14 νεκροί και δεκάδες αγνοούμενοι από τον τυφώνα Ραγκάσα

dialina-vougiouklaki-new
LIFESTYLE

Ρίκα Διαλυνά: Η Αλίκη Βουγιουκλάκη είχε δώσει εντολή να μικρύνουν τα γράμματα του ονόματός μου στην αφίσα

f16v eab
BUSINESS

ΕΑΒ και Lockheed Martin παραδίδουν το 42ο εκσυγχρονισμένο F-16V, ενισχύοντας την Πολεμική Αεροπορία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
lyberopoulos_SATA_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ταξί: Ο Λυμπερόπουλος ανακοίνωσε ότι ο ΣΑΤΑ θα συμμετάσχει στην απεργία ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ την 1η Οκτωβρίου - Νέα επίθεση σε Κυρανάκη

DUA LIPA
LIFESTYLE

Η Dua Lipa απολύει τον ατζέντη της λόγω εκστρατείας κατά του φιλοπαλαιστινιακού συγκροτήματος Kneecap

Untitled4546
CUCINA POVERA

Μπριζόλες χοιρινές (λαιμού) με σκόρδο, λεμόνι και δεντρολίβανο, στο τηγάνι

kallisteia-new
LIFESTYLE

«Έκραξαν» τη Miss America για το μακιγιάζ της στα καλλιστεία - «Δεν θα αφήσω την αρνητικότητα να επισκιάσει τη νίκη μου» (Photos)

tzokovits kallimarmaro 888 – new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αποθεώνει το Καλλιμάρμαρο ο Τζόκοβιτς: «Το πιο ιστορικό αθλητικό κέντρο στον κόσμο»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 24.09.2025 08:39
tsipras 551- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίθεση Τσίπρα σε κυβέρνηση για Τέμπη: Απόπειρα ταφής της αλήθειας η απαγόρευση εκταφής – Υπεύθυνος ο Μητσοτάκης

airbnb-3399753_1280
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Airbnb: Νέο καθεστώς ξανά, τι αλλάζει για ιδιοκτήτες, μισθώσεις και φορολογικές υποχρεώσεις

TAIWAN_TIFONAS
ΚΟΣΜΟΣ

Ταϊβάν: Τουλάχιστον 14 νεκροί και δεκάδες αγνοούμενοι από τον τυφώνα Ραγκάσα

1 / 3