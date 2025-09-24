Βοτανικός: Συμφωνία για τα έργα του Ερασιτέχνη – Ξεμπλοκάρει το γήπεδο του Παναθηναϊκού

Ξεμπλοκάρει η ανέγερση του ποδοσφαιρικού γηπέδου του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό, καθώς -μετά από συμφωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων που έχουν αναλάβει την υλοποίηση του έργου– η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ενέκρινε τη μελέτη για τις εργασίες για τις εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη.

Το θέμα, που είχε προκαλέσει το μπλοκάρισμα των διαδικασιών, λύθηκε μετά τη συμφωνία μεταξύ του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού και των τραπεζών, σχετικά με τη μελέτη του έργου.

Έτσι, η ΓΓΑ έδωσε σήμερα -μετά και τη συνάντηση που έγινε στο δημαρχείο της Αθήνας– την τελική έγκριση της μελέτης, με την υπογραφή του αναπληρωτή υπουργού Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση.

Αυτό σημαίνει ότι ξεμπλοκάρουν οι διαδικασίες για τον καθαρισμό του χώρου και του οικοπέδου και στη συνέχεια για την ανέγερση των εγκαταστάσεων του Ερασιτέχνη και του ποδοσφαιρικού γηπέδου.

Από εδώ και πέρα αναμένεται να συνεδριάσει το δημοτικό συμβουλίο του Δήμου Αθηναίων και έπειτα να ακολουθήσει ο διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου.

Δούκας: «Θετική εξέλιξη, οι εξελίξεις προχωρούν με γοργό ρυθμό»

«Μια σημαντική εξέλιξη είναι πως έχουμε την έγκριση της λειτουργικότητας του έργου του Ερασιτέχνη από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Η απόφαση είναι: άμεση υποβολή για έγκριση από το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής για να προχωρήσουμε στην έκδοση οικοδομικής άδειας.

Βεβαίως υπάρχει και δέσμευση για άμεση εγκατάσταση και κάνουμε τις ενέργειες ώστε το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου να υπάρχουν συνεργεία εκτέλεσης των πρόδρομων εργασιών για το έργο, οι οποίες προφανώς θα περιλαμβάνουν και την εξυγίανση του εδάφους, αλλά και την αύξηση της φέρουσας ικανότητας του εδάφους, με την κρίσιμη συμβολή της ΑΕΠ Ελαιώνας.

Είναι μια θετική εξέλιξη που δείχνει ότι και στο κομμάτι του Ερασιτέχνη οι εξελίξεις προχωρούν με γοργό ρυθμό», ανέφερε κατά την 26η Συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.

