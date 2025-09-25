search
ΠΕΜΠΤΗ 25.09.2025 10:23
ΕΛΛΑΔΑ

TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

25.09.2025 09:42

100 Ρομά ειδικοί φρουροί στην ΕΛ.ΑΣ.

25.09.2025 09:42
peripoliko new

Η ΕΛ.ΑΣ. προχωρά στην πρόσληψη 100 ειδικών φρουρών Ρομά, σε μια κίνηση που στόχο έχει να περιοριστεί η παραβατικότητα σε καταυλισμούς της Δυτικής Αττικής και άλλων περιοχών.

Το σχέδιο αυτό εντάσσεται στο πλαίσιο ειδικής επιτροπής που έχει συσταθεί, με τη συμμετοχή του υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, του υφυπουργού Άρη Μπινιάρη, καθώς και εκπροσώπων της ΕΛ.ΑΣ.

Οπως αναφέρεται σε σημερινό δημοσίευμα των Νέων, η επιτροπή κατέληξε ότι πρέπει να υπάρξουν στοχευμένες παρεμβάσεις, καθώς η κατάσταση σε αρκετούς καταυλισμούς έχει φτάσει σε οριακό σημείο.

Η εγκληματικότητα είναι ιδιαίτερα υψηλή, ενώ οι τοπικές κοινωνίες έχουν επανειλημμένα εκφράσει την αγανάκτησή τους για τα κρούσματα βίας και παρανομίας.

Στην ΕΛ.ΑΣ. διαπιστώνουν ότι οι αστυνομικές δυνάμεις δεν επαρκούν και χρειάζονται «εσωτερικές» λύσεις για τον περιορισμό της παραβατικότητας.

Η πρόσληψη Ρομά ειδικών φρουρών θεωρείται ότι θα διευκολύνει την επικοινωνία της Αστυνομίας με την τοπική κοινωνία, αφού τα νέα στελέχη θα γνωρίζουν από μέσα τις συνθήκες, τα προβλήματα και τους ανθρώπους των καταυλισμών.

Οι ίδιοι θα εκπαιδευτούν σε ειδικά τμήματα, θα φέρουν οπλισμό και θα έχουν καθήκοντα κανονικών ειδικών φρουρών.

Η επιλογή τους θα γίνει με διαγωνισμό, στον οποίο θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής απόφοιτοι λυκείου ηλικίας έως 28 ετών, με γνώση γραφής και ανάγνωσης και χωρίς εκκρεμότητες με τη Δικαιοσύνη.

Θα υπηρετήσουν κυρίως σε περιοχές με υψηλή συγκέντρωση Ρομά, όπως το Ζεφύρι, τα Άνω Λιόσια, ο Ασπρόπυργος, αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας (π.χ. Ήπειρος, Θεσσαλία).

Η πρόταση προκάλεσε συζητήσεις και αντιδράσεις, καθώς υπάρχουν φωνές που μιλούν για «ιδιαίτερη μεταχείριση» και υπέρβαση ισονομίας.

Ωστόσο, το υπουργείο επισημαίνει ότι πρόκειται για στοχευμένο μέτρο δημόσιας ασφάλειας, όπως αντίστοιχα συμβαίνει με προσλήψεις ατόμων μειονοτικών ομάδων σε άλλες ευρωπαϊκές και όχι μονο χώρες.

Αναφέρει μάλιστα. ως παράδειγμα το FBI, όπου προσλαμβάνονται αλλοδαποί ένστολοι για την καλύτερη διαχείριση της εγκληματικότητας που προέρχοντοι είτε σε γκέτο, είτε σε γκέτο, είτε σε λαθρεμπορικά δίκτυα απο ομοεθνείς τους.

