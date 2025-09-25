search
25.09.2025
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

25.09.2025 18:45

ΑΑΔΕ: Κατασχέθηκαν 17 κοντέινερ με λαθραία κινεζικά προϊόντα στην Ελευσίνα – Συνελήφθη ένα άτομο

25.09.2025 18:45
konteiner 77- new

Μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις λαθρεμπορίας των τελευταίων ετών αποκάλυψαν οι τελωνειακοί ελεγκτές της ΑΑΔΕ, έπειτα από στοχευμένη έρευνα σε αποθήκη logistics στην Ελευσίνα.

Τα λαθραία προϊόντα, κινεζικής προέλευσης (κυρίως ενδύματα και υποδήματα), προορίζονταν για διοχέτευση στην εγχώρια αγορά χωρίς την καταβολή δασμών και ΦΠΑ.

Η έρευνα ξεκίνησε από το 1ο Τελωνείο Πειραιά, όπου σε αρχικό έλεγχο με x-ray εντοπίστηκαν ύποπτα εμπορεύματα. Ακολούθησε αιφνιδιαστική επιχείρηση της ΕΛΥΤ Αττικής στην Ελευσίνα, κατά την οποία βρέθηκαν 17 εμπορευματοκιβώτια με φορτίο έτοιμο προς εξαγωγή.

Τα κιβώτια περιείχαν ενδύματα ευτελούς αξίας, χρησιμοποιούμενα ως «βιτρίνα» για να παραπλανούν τις τελωνειακές αρχές, ενώ το κύριο εμπόρευμα είχε ήδη διοχετευθεί στην εγχώρια αγορά, χωρίς την καταβολή δασμών και ΦΠΑ.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι υπερβαίνουν το ποσό των 1.600.000 ευρώ.

Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας συνελήφθη ένα άτομο, ενώ αναζητούνται ακόμη τέσσερα εμπλεκόμενα πρόσωπα.

Όπως αναφέρεται σε ενημερωτικό δελτίο, οι τελωνειακοί ελεγκτές της ΑΑΔΕ συνεχίζουν τις εντατικές δράσεις σε όλη τη χώρα, για τη διασφάλιση των δημοσιονομικών συμφερόντων της χώρας και της ΕΕ καθώς και την προστασία του νόμιμου και υγιούς εμπορίου.

