Ασανσέρ: Ποιος πληρώνει τον λογαριασμό της απογραφής – Καβγάδες διαχειριστών, ιδιοκτητών και ενοικιαστών στις πολυκατοικίες

Νέος γύρος αντιπαραθέσεων και καβγάδων στις εισόδους των πολυκατοικιών έχει προκαλέσει η νέα υποχρεωτική απογραφή και πιστοποίηση των ανελκυστήρων.

Και αυτό γιατί το κόστος ξεκινά από μερικές εκατοντάδες ευρώ, αλλά σε παλιές εγκαταστάσεις μπορεί να εκτοξευθεί σε πολλές χιλιάδες, με τους ιδιοκτήτες και τους ενοικιαστές να τσακώνονται για το ποιος θα πληρώσει τον λογαριασμό.

Το νέο Μητρώο Ανελκυστήρων, που θεσπίστηκε με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, αφορά περίπου 500.000 ασανσέρ σε όλη τη χώρα.

Όλοι οι ανελκυστήρες, ακόμη και οι απενεργοποιημένοι, πρέπει να δηλωθούν στην πλατφόρμα elevator.mindev.gov.gr με κωδικούς Taxisnet.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, κάθε ασανσέρ αποκτά μοναδικό κωδικό (UUID) που θα τον συνοδεύει σε κάθε έλεγχο, ασφάλιση ή μεταβίβαση ακινήτου.

Οπως διαβάζουμε στο protothema.gr η απογραφή απαιτεί στοιχεία ιδιοκτήτη ή διαχειριστή, τη διεύθυνση και τον ΚΑΕΚ του ακινήτου, τον αριθμό στάσεων, το έτος εγκατάστασης, την ύπαρξη σήμανσης CE, παλαιότερες πιστοποιήσεις καθώς και τα στοιχεία του υπεύθυνου συντηρητή.

Η καταχώριση μπορεί να γίνει από τον ίδιο τον ιδιοκτήτη, τον διαχειριστή ή τον συντηρητή του ανελκυστήρα.

Το κρίσιμο ζήτημα είναι το κόστος. Για έναν σύγχρονο ανελκυστήρα αρκεί ένας τυπικός τεχνικός έλεγχος λίγων εκατοντάδων ευρώ.

Στις πολυκατοικίες με εγκαταστάσεις δεκαετιών, όμως, η συμμόρφωση σημαίνει αλλαγές σε φρένα, κινητήρες, καμπίνες και ηλεκτρολογικά συστήματα, με τον λογαριασμό να ανεβαίνει σε αρκετές χιλιάδες ευρώ. Εδώ ξεκινούν οι «εμφύλιοι».

Η ΠΟΜΙΔΑ ξεκαθαρίζει ότι την πιστοποίηση και την ανανέωση πρέπει να πληρώνουν οι ιδιοκτήτες, αφού αυτοί καρπώνονται και την υπεραξία του ακινήτου.

Ωστόσο, πολλοί διαχειριστές περνούν τα ποσά στα κοινόχρηστα, ζητώντας συμμετοχή και από ενοικιαστές.

Αυτό προκαλεί εκρηκτικές αντιδράσεις: οι ένοικοι αρνούνται να πληρώσουν δαπάνες που δεν σχετίζονται με τη χρήση, αλλά με την αξία του ακινήτου.

Η ασάφεια στους κανονισμούς πολυκατοικίας περιπλέκει την κατάσταση. Άλλοι ιδιοκτήτες θεωρούν ότι το βάρος μοιράζεται σε όλους με βάση τα χιλιοστά, άλλοι ότι αφορά μόνο όσους χρησιμοποιούν τον ανελκυστήρα. Οι διαχειριστές μένουν στη μέση, αναγκασμένοι να συγκαλούν έκτακτες συνελεύσεις και να αντιμετωπίζουν σκληρές αντιπαραθέσεις για να αποφευχθούν τα αδιέξοδα.

Το υπουργείο τονίζει ότι η διαδικασία είναι ζήτημα ασφάλειας και ποιότητας ζωής. Χωρίς πιστοποίηση, δεν μπορεί να γίνει μεταβίβαση ακινήτου ούτε να εκδοθεί ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Ακόμη και απενεργοποιημένοι ανελκυστήρες πρέπει να δηλωθούν. Το μήνυμα είναι σαφές: η συμμόρφωση είναι υποχρεωτική και δεν υπάρχει περιθώριο παράκαμψης.

Η ίδια η διαδικασία είναι απλή. Ο συντηρητής αναλαμβάνει τον πρώτο έλεγχο, καταγράφει τις παρεμβάσεις, εκτελεί τις εργασίες και ακολουθεί τελικός έλεγχος πριν την καταχώριση στο Μητρώο. Όμως για πολλές πολυκατοικίες το βάρος είναι δυσβάσταχτο. Το αποτέλεσμα; Οι είσοδοι μετατρέπονται σε «πεδία μάχης» με καβγάδες για το ποιος πληρώνει και ποιος ωφελείται.

Ένα ακόμη πρόβλημα που αναδεικνύεται στην πράξη είναι ότι όσοι έχουν αναθέσει τη διαχείριση της πολυκατοικίας σε επαγγελματικά γραφεία, συχνά βρίσκουν απέναντί τους την άρνηση αυτών να αναλάβουν τη διαδικασία της απογραφής. Τα γραφεία καλούν τους ιδιοκτήτες να κάνουν συνέλευση και να ορίσουν κάποιον από αυτούς να εισέλθει στην πλατφόρμα και να συμπληρώσει τα απαραίτητα στοιχεία.

Η διαδικασία, όμως, μόνο απλή δεν είναι. Απαιτείται να εντοπιστεί ο ΚΑΕΚ του ακινήτου, να συγκεντρωθούν όλα τα στοιχεία του κτιρίου, να βρεθούν τα στοιχεία και το ΑΦΜ του συντηρητή του ανελκυστήρα, καθώς και μια σειρά από άλλα δεδομένα που προκαλούν «πονοκέφαλο» σε όσους αναλαμβάνουν να βγάλουν εις πέρας την υπόθεση.

