25.09.2025 06:50

H αναφορά Αλέξιάδη στον Τσίπρα και η απάντηση της ηγεσίας

25.09.2025 06:50
Στην χθεσινή Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ όπου έγινε μια εκτενής συζήτηση για τις συνεργασίες, όπως αποτυπώνεται και στο κείμενο της Πολιτικής Απόφασης, υπήρξαν και τοποθετήσεις δύο στελεχών με άμεση ή έμμεση αναφορά στον Αλέξη Τσίπρα.

Εμμέσως αναφέρθηκε ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος με την επισήμανση ότι όλοι πρέπει να δεσμευτούν στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, εννοώντας και τον πρώην πρωθυπουργό. Πιο άμεση ήταν η αναφορά του Τρύφωνα Αλεξιάδη ο οποίος αναφερόμενος στα σενάρια περί «επιστροφής Τσίπρα» σημείωσε πως «δεν μπορούμε να κάνουμε ότι δε συμβαίνει τίποτα, ότι δεν βλέπουμε τον “ελέφαντα στο δωμάτιο”».

Στέλεχος της ΠΓ κοντά στην ηγεσία, επιβεβαιώνοντας ουσιαστικά αυτή την αναφορά, αντέκρουε αυτή την κριτική και σχολίαζε στο topontiki.gr πως ο Σωκράτης Φάμελλος τοποθετήθηκε δημόσια για το θέμα στην ΔΕΘ, αφήνοντας να εννοηθεί ότι δεν μπορεί να γίνει κάτι παραπάνω.

