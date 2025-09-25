search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26.09.2025 00:16
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

25.09.2025 23:54

Ισραήλ: Επικυρώθηκε ο διορισμός του υποψηφίου του Νετανιάχου στην ηγεσία της Σιν Μπετ

25.09.2025 23:54
zini netanyahu

Ο διορισμός του στρατηγού Νταβίντ Ζίνι, που προτάθηκε από τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, ως επικεφαλής της Σιν Μπετ (υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφαλείας) εγκρίθηκε σήμερα το βράδυ από την αρμόδια επιτροπή για τους διορισμούς ανώτερων δημοσίων λειτουργών, ανακοίνωσε το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

Η απόφαση του Νετανιάχου τον Μάιο να διορίσει τον στρατηγό Ζίνι σε αυτή τη θέση είχε θεωρηθεί “παράνομη” αρχικά από τη γενική εισαγγελέα του κράτους του Ισραήλ, αλλά η επιτροπή έκρινε διαφορετικά και επικύρωσε τον διορισμό που ανακοινώθηκε από την κυβέρνηση.

Η απόφαση βάζει τέλος στη δίνη που προκλήθηκε γύρω από αυτόν τον αμφιλεγόμενο διορισμό, καθώς η επιλογή του επικεφαλής της Σιν Μπετ αποφασίστηκε από τον Νετανιάχου όταν ο πρωθυπουργός θεωρείτο ύποπτος για σύγκρουση συμφερόντων λόγω της έρευνας που διεξήγαγε η υπηρεσία Εσωτερικής Ασφαλείας σε βάρος στενών συνεργατών του, για τους οποίους υπήρχαν υποψίες ότι έλαβαν δωροδοκίες από το Κατάρ.

Η Επιτροπή Γκρούνις, η οποία πήρε το όνομά της από τον δικαστή που είναι πρόεδρός της, έκρινε ότι “κανένα πρόβλημα ηθικής ακεραιότητας δεν εμποδίζει τον πρωθυπουργό να επιλέξει τον αρχηγό της Σιν Μπετ”.

Στην επιστολή που έστειλε στον Νετανιάχου η επιτροπή αναφέρει ότι ο Νταβίντ Ζίνι δεν έχει κανένα “πρόβλημα ηθικής ακεραιότητας”.

Γιος μεταναστών από τη Γαλλία και εγγονός μιας επιζήσασας του ναζιστικού στρατοπέδου εξόντωσης Άουσβιτς, ο στρατηγός Ζίνι ήταν επικεφαλής της Διοίκησης Εκπαίδευσης του ισραηλινού στρατού και επικεφαλής του σώματος του γενικού επιτελείου.

Ο Νετανιάχου του πιστώνει την έκθεση που συνέταξε τον Μάρτιο του 2023, έξι μήνες πριν από την επίθεση της Χαμάς μετά την οποία ξέσπασε ο πόλεμος στη Γάζα, στην οποία παρουσίαζε τα κενά του ισραηλινού στρατού σε περίπτωση “αιφνιδιαστικής εισβολής” στο Ισραήλ από παλαιστινιακό έδαφος.

Ο Ζίνι διαδέχεται τον Ρόνεν Μπαρ, ο οποίος παραιτήθηκε μετά την ανακοίνωση της κυβέρνησης ότι προτίθετο να τον αποπέμψει τον περασμένο Απρίλιο.

Διαβάστε επίσης:

Πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία: Έχουμε κοινή κατανόηση με Γκίλφοϊλ να βάλουμε τέλος στα προβλήματα με Ελλάδα και Κύπρο

Ο Τραμπ καλεί την Τουρκία να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο καθώς ο Ερντογάν επιδιώκει συμφωνία για τα F-35

Μετακομίζει η Μεγάλη του Γένους Σχολή, λόγω έργων ενίσχυσης της στατικότητας του κτηρίου της

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mitsotakis nea yorki
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συναντήσεις του πρωθυπουργού με Εκπροσώπους αμερικανοεβραϊκών οργανώσεων

trump 123- new
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Δεν θα επιτρέψω την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης από το Ισραήλ

zarouri pao123
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Europa League, Γιουνγκ Μπόις – Παναθηναϊκός 1-4: Ο Ζαρουρί με χατ τρικ έβαλε τους Πράσινους με το δεξί στην πρεμιέρα της League Phase

zini netanyahu
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Επικυρώθηκε ο διορισμός του υποψηφίου του Νετανιάχου στην ηγεσία της Σιν Μπετ

flotila
ΚΟΣΜΟΣ

Το ιταλικό ΥΠΕΞ συμβουλεύει τον στολίσκο προς τη Γάζα να μην συνεχίσει

Δείτε όλες τις ειδήσεις
routsi
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη - Στο έσχατο όριο κατάπτωσης: Ο δικηγόρος του Πλακιά προσβάλει τον Ρούτσι για το αίτημα εκταφής

sklavenitis new
BUSINESS

Ζητάει και τα ρέστα ο Σκλαβενίτης: «Δεν παρανομήσαμε, στρεφόμαστε κατά παντός υπευθύνου»

eleni-filini-new
LIFESTYLE

Ελένη Φιλίνη: «Εγώ πήρα 100.000 δραχμές και ο παραγωγός είχε βγάλει σε έναν χρόνο 30 εκατομμύρια»

the-voice-new
MEDIA

ΣΚΑΪ: Με… μουστάκι και Μαζωνάκη έτοιμο για την πρεμιέρα του το «The voice»

kallisteia-new
LIFESTYLE

«Έκραξαν» τη Miss America για το μακιγιάζ της στα καλλιστεία - «Δεν θα αφήσω την αρνητικότητα να επισκιάσει τη νίκη μου» (Photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26.09.2025 00:15
mitsotakis nea yorki
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συναντήσεις του πρωθυπουργού με Εκπροσώπους αμερικανοεβραϊκών οργανώσεων

trump 123- new
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Δεν θα επιτρέψω την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης από το Ισραήλ

zarouri pao123
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Europa League, Γιουνγκ Μπόις – Παναθηναϊκός 1-4: Ο Ζαρουρί με χατ τρικ έβαλε τους Πράσινους με το δεξί στην πρεμιέρα της League Phase

1 / 3