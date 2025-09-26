Αποεπένδυσε από την Aktor η Intracom του Σ. Κόκκαλη με πώληση δύο πακέτων αξίας 74,7 εκατ. ευρώ

Η Intracom ολοκλήρωσε πλήρως την αποεπένδυσή της από την Aktor Group, ρευστοποιώντας μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών το ποσοστό 5,09% που κατείχε. Πρόκειται για ποσοστό που είχε διατηρήσει μέσω της Intracom όταν ο Σωκράτης Κόκκαλης είχε πωλήσει την Intrakat (σημερινή Aktor) στους Μπάκο, Καϋμενάκη και Εξάρχου.

Στη σημερινή συναλλαγή άλλαξαν χέρια δύο πακέτα μετοχών, συνολικού ύψους 10.383.723 τεμαχίων, σε τιμή διάθεσης 7,2 ευρώ ανά μετοχή, με συνολική αξία περίπου 74,7 εκατ. ευρώ. Το μεγαλύτερο πακέτο, που αντιστοιχεί στο 4,9% της Aktor, αγοράστηκε από έναν από τους νυν βασικούς μετόχους της εταιρείας, ενώ το μικρότερο πακέτο διατέθηκε σε θεσμικούς επενδυτές.

Η πώληση πραγματοποιήθηκε με discount 12%, καθώς η τρέχουσα τιμή της μετοχής της Aktor είναι 8,15 ευρώ. Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν αναμένεται να αξιοποιηθούν από την Intracom για να συμμετάσχει στην επικείμενη αύξηση κεφαλαίου της Intralot, στην οποία κατέχει ποσοστό 10%.

Διαβάστε επίσης:

Μυτιληναίος: Έως και το 25% της παραγόμενης ενέργειας από ΑΠΕ χάνεται – Χρειάζονται επενδύσεις στις βασικές υποδομές

Akritas: Αύξηση κύκλου εργασιών και κερδοφορίας στο πρώτο εξάμηνο του 2025

ΕΑΒ και Lockheed Martin παραδίδουν το 42ο εκσυγχρονισμένο F-16V, ενισχύοντας την Πολεμική Αεροπορία