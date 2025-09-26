Φωτιά στο Καστρίτσι Αχαΐας – Καίει σε δασική έκταση, σηκώθηκαν 8 εναέρια μέσα (videos)

Συναγερμός σήμανε λίγο μετά τις 12 το πρωί της Παρασκευής (26/9) στην Πυροσβεστική, μετά από φωτιά που ξέσπασε στο Καστρίτσι Αχαΐας.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν και πλέον επιχειρούν 65 πυροσβέστες με 20 οχήματα, δύο ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 5 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.

Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, γεγονός που καθιστά το έργο της κατάσβεσης δύσκολο.

Ο καπνός από τη φωτιά είναι ορατός από της πόλη της Πάτρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι στιγμής δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Άνω Καστρίτσι Αχαΐας. Κινητοποιήθηκαν 65 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 20 οχήματα 3 Ε/Π και 5 Α/Φ. September 26, 2025

