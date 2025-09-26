Κυκλοφόρησε το πρώτο μεταθανάτιο single του Όζι Όσμπορν, σε συνεργασία με τους Judas Priest

Το πρώτο μεταθανάτιο single του Όζι είναι εδώ — και είναι μια συνεργασία με είδωλα της metal.

Την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου, οι Judas Priest κυκλοφόρησαν μια διασκευή του “War Pigs” με φωνητικά από τον «πρίγκιπα του σκότους» για φιλανθρωπικό σκοπό.

Σύμφωνα με το δελτίο τύπου, οι Judas Priest πρότειναν τη μετατροπή του “War Pigs” σε φιλανθρωπικό single και έπεισαν τον Όζι και τη Σάρον Όσμπορν να συμμετάσχουν σε “ένα πρότζεκτ που γεννήθηκε από φιλία, αμοιβαίο σεβασμό και μια κοινή αποστολή για την καταπολέμηση της νόσου του Πάρκινσον“.

Αρχικά, το βίντεο είχε σχεδιαστεί ως φόρος τιμής στον Όζι και τους Black Sabbath, αφού οι Judas Priest δεν μπόρεσαν να τους συνοδεύσουν στην τελευταία τους εμφάνιση τον Ιούλιο.

Παρά τη συνεχιζόμενη μάχη του με τη νόσο του Πάρκινσον — την οποία μοιράστηκε δημόσια το 2018 μετά από διάγνωση του 2008 — ο κιθαρίστας Γκλεν Τίπτον συνέβαλε με κιθάρες στο κομμάτι.

Σύμφωνα με δελτίο τύπου, όλα τα έσοδα θα διατεθούν στο Ίδρυμα Glenn Tipton Parkinson’s και στο Cure Parkinson’s.

Σε μια συνέντευξη που έδωσε τον Αύγουστο στο Talkin’ Rock with Meltdown, ο 74χρονος frontman των Judas Priest μίλησε ανοιχτά για το πόσο συντετριμμένος ήταν όταν ανακάλυψε ότι ο θρύλος της ροκ πέθανε σε ηλικία 76 ετών στις 22 Ιουλίου.

«Απλώς άφησα κάτω το τηλέφωνο στο δωμάτιο του ξενοδοχείου μου… και απλώς κουλουριάστηκα σαν μπάλα και έκλαιγα με λυγμούς για ώρες», είπε τότε ο Χάλφορντ. «Απλώς δεν μπορούσα να το πιστέψω».

«Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω τώρα. Ακόμα θρηνώ όπως τόσοι πολλοί άνθρωποι», είπε.

Ο ίδιος θυμήθηκε ότι πάλευε με «όλη αυτή την τραγωδία» ενώ είχε συναυλία την επόμενη μέρα.

Με τον δικό του τρόπο, ο Χάλφορντ απέτινε φόρο τιμής στον Όζι, όπως έχουν κάνει οι Judas Priest στο παρελθόν με χαμένα αγαπημένα πρόσωπα — ερμηνεύοντας το κομμάτι του 2024 «Giants in the Sky», το οποίο περιγράφει λεπτομερώς την απώλεια θρύλων.

