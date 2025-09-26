Έκθεση: «Το Ελληνικό Θαύμα στην Τασκένδη» από το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού στο Ουζμπεκιστάν

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Εγκαίνια κάνει στις 2 Οκτωβρίου η φωτογραφική έκθεση με θέμα «Το Ελληνικό Θαύμα στην Τασκένδη», από το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού στo Ουζμπεκιστάν, με την υποστήριξη του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ).
Η έκθεση παρουσιάζει 100 ιστορικές φωτογραφίες (διαστάσεων 50×70 εκ.) από το αρχείο του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού Τασκένδης, οι οποίες αποτυπώνουν:
Στο πλαίσιο των εγκαινίων θα προσφερθεί στους επισκέπτες το παραδοσιακό ουζμπεκικό έδεσμα πλοβ και θα παρουσιαστούν ελληνικοί και ουζμπεκικοί παραδοσιακοί χοροί από το χορευτικό συγκρότημα του Ελληνικού Συλλόγου Τασκένδης.
Η έκθεση αυτή φιλοδοξεί να αναδείξει την ιστορική πορεία και την πολιτιστική προσφορά του νεότερου Ελληνισμού, καθώς και τη σημερινή δυναμική του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού στην Κεντρική Ασία.
Τα εγκαίνια θα γίνουν την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου, στις 18:00 στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων «Μελίνα».
