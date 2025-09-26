Έκθεση: «Το Ελληνικό Θαύμα στην Τασκένδη» από το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού στο Ουζμπεκιστάν

Εγκαίνια κάνει στις 2 Οκτωβρίου η φωτογραφική έκθεση με θέμα «Το Ελληνικό Θαύμα στην Τασκένδη», από το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού στo Ουζμπεκιστάν, με την υποστήριξη του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ).

Η έκθεση παρουσιάζει 100 ιστορικές φωτογραφίες (διαστάσεων 50×70 εκ.) από το αρχείο του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού Τασκένδης, οι οποίες αποτυπώνουν:

Τη ζωή των πολιτικών προσφύγων στην Τασκένδη από το 1949 έως τον επαναπατρισμό τους τη δεκαετία του ’70.

Ένα φωτογραφικό αφιέρωμα στους δεκάδες χιλιάδες Ποντίους που εκτοπίστηκαν την περίοδο 1937–49 από τον Εύξεινο Πόντο και κατέφυγαν στις στέπες του Καζακστάν και στην Κοκάνδη του Ουζμπεκιστάν.

Την εξέλιξη και τις σημερινές δραστηριότητες του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού στην ουζμπεκική πρωτεύουσα.

Στο πλαίσιο των εγκαινίων θα προσφερθεί στους επισκέπτες το παραδοσιακό ουζμπεκικό έδεσμα πλοβ και θα παρουσιαστούν ελληνικοί και ουζμπεκικοί παραδοσιακοί χοροί από το χορευτικό συγκρότημα του Ελληνικού Συλλόγου Τασκένδης.

Η έκθεση αυτή φιλοδοξεί να αναδείξει την ιστορική πορεία και την πολιτιστική προσφορά του νεότερου Ελληνισμού, καθώς και τη σημερινή δυναμική του Κέντρου Ελληνικού Πολιτισμού στην Κεντρική Ασία.

Τα εγκαίνια θα γίνουν την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου, στις 18:00 στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων «Μελίνα».

