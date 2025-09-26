Μετατίθεται για το 2026 η δεύτερη φάση του Ψηφιακού Δελτίου Αποστολής – Φιλόδοξο σχέδιο σε αναμονή

Η δεύτερη φάση του Ψηφιακού Δελτίου Αποστολής (ΨΔΑ), που στόχο έχει την πλήρη ψηφιοποίηση και αυτοματοποίηση της διακίνησης αγαθών, μετατίθεται για το 2026, φέρνοντας στο προσκήνιο τις καθυστερήσεις και τα πρακτικά προβλήματα που συνοδεύουν ένα από τα πιο φιλόδοξα έργα της ΑΑΔΕ. Αν και η πρώτη φάση εστίασε σε μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις, η εμπειρία έδειξε ότι η πλήρης εφαρμογή σε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων απαιτεί πολύ περισσότερο χρόνο και προετοιμασία.

Η μετάθεση της δεύτερης φάσης αναδεικνύει τις προκλήσεις διαλειτουργικότητας μεταξύ επιχειρήσεων και ΑΑΔΕ. Τα λογιστικά προγράμματα πρέπει να διασυνδεθούν με την πλατφόρμα myDATA, ώστε οι καταχωρήσεις να γίνονται αυτόματα και χωρίς διπλή εργασία. Παράλληλα, το νέο σύστημα θα επιτρέπει την παρακολούθηση φορτώσεων και παραλαβών σε πραγματικό χρόνο, τον ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο από τον λήπτη και την άμεση επαλήθευση των στοιχείων από τις αρμόδιες αρχές. Ωστόσο, η προσαρμογή των επιχειρήσεων απαιτεί σημαντικές τεχνικές αλλαγές και εκπαίδευση προσωπικού, γεγονός που ενδέχεται να δημιουργήσει πρόσθετο κόστος και γραφειοκρατία.

Από τις 2 Ιουνίου 2025, το ΨΔΑ είναι υποχρεωτικό για επιχειρήσεις με τζίρο άνω των 200.000 ευρώ, με εξαιρέσεις για θυγατρικές αλλοδαπής εταιρείας, επιχειρήσεις που διακινούν φάρμακα, ενεργειακά προϊόντα ή οικοδομικά υλικά. Τα πρόστιμα είναι αυστηρά: 5.000 ευρώ ανά έλεγχο για απλογραφικό και 10.000 ευρώ για διπλογραφικό σύστημα. Η αυστηρότητα αυτή αναδεικνύει τη βαρύτητα που δίνει η ΑΑΔΕ στην εφαρμογή του μέτρου, αλλά προκαλεί ερωτήματα για τη δυνατότητα πλήρους συμμόρφωσης μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Η δεύτερη φάση, που αρχικά είχε προγραμματιστεί για τον Δεκέμβριο 2025, θα εισαγάγει τη δυνατότητα ψηφιακής παρακολούθησης φορτώσεων, σάρωσης QR Code για παραστατικά και έλεγχο ποσοτήτων και ποιότητας από τον λήπτη. Παρά τις δυνατότητες που προσφέρει, οι επιχειρήσεις προειδοποιούν ότι η πλήρης εφαρμογή απαιτεί σημαντικές τεχνικές προσαρμογές και εντατική υποστήριξη.

Εξαιρέσεις και πρακτικά κενά

Από την υποχρέωση του ΨΔΑ εξαιρούνται, μεταξύ άλλων, αγρότες ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ, φυσικά πρόσωπα που πωλούν προϊόντα έως 10.000 ευρώ, εκπαιδευτικοί και συγγραφείς σε σεμινάρια, διακινήσεις ενεργειακών αγαθών, εργαλεία τεχνικών και γραφεία τελετών. Οι εξαιρέσεις αυτές καταδεικνύουν ότι το σύστημα δεν καλύπτει πλήρως το σύνολο των εμπορικών δραστηριοτήτων, αφήνοντας περιθώρια ασάφειας και διαφορετικών ερμηνειών.

Η παράταση για το 2026 δίνει στις επιχειρήσεις περισσότερο χρόνο προσαρμογής, αλλά ταυτόχρονα εγείρει ερωτήματα σχετικά με την αποτελεσματικότητα και την ταχύτητα υλοποίησης του μέτρου. Το ΨΔΑ παραμένει ένα φιλόδοξο εγχείρημα, που υπόσχεται διαφάνεια και μείωση της φοροδιαφυγής, όμως οι καθυστερήσεις και οι τεχνικές δυσκολίες δείχνουν ότι η επιτυχία του θα εξαρτηθεί από την πρακτική υποστήριξη των επιχειρήσεων και την ομαλή εφαρμογή του.

Διαβάστε επίσης:

Νέο πλεόνασμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού 1.964 εκατ. ευρώ την περιόδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2025

Αυξημένοι φόροι το 2026 μειώσεις από 2027 οι επαγγελματίες πληρώνουν πρώτα βλέπουν μετά οφέλη

Επιστροφή ενοικίου: Πρακτικός οδηγός δικαιούχων, υπολογισμός μισθωμάτων, περιορισμοί και οφέλη