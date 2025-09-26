search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26.09.2025 20:02
26.09.2025 19:29

Πρώτος ο  Alpha και την Πέμπτη (25/9) με νέο υψηλό

26.09.2025 19:29
alpha-new

Στο 15% διαμορφώθηκε χθες το μερίδιο του Alpha καταφέρνοντας την υψηλότερη επίδοση μέχρι στιγμής από την έναρξη της νέας σεζόν και από την αρχή της εβδομάδας, οπότε άρχισαν να κάνουν τις εμφανίσεις τους οι νέες προτάσεις μυθοπλασίας των ιδιωτικών καναλιών, καθώς εκείνες της ΕΡΤ1 είχαν κάνει εκκίνηση μια εβδομάδα νωρίτερα.

Κέρδισε πόντους επίσης και το Mega, παρόλα αυτά  η διαφορά με τον πρωτοπόρο Alpha διαμορφώθηκε στη μιάμιση ποσοστιαία μονάδα, από μία που ήταν την Τετάρτη (24/9).

Σε ανοδική τροχιά συνέχισε για τρίτη συνεχόμενη ημέρα ο ΑΝΤ1 ο οποίος είδε την συνολική απήχηση του να διαμορφώνεται άνω του 12%, για πρώτη φορά από την αρχή της νέας σεζόν. Το προηγούμενο υψηλό του σταθμού(13,2%) είχε καταγραφεί από τη Nielsen στις 13 Ιουλίου.

Χωρίς να χρειαστεί να κάνει κάτι ο ΣΚΑΪ- καθώς για τρίτη συνεχόμενη ημέρα εμφάνισε την ίδια επίδοση (8,7%)- πέρασε στην τέταρτη θέση προτίμησης, καθώς το Star χθες είδε το μερίδιο του να διαμορφώνεται στο 8,5% από 9% που ήταν την προηγούμενη ημέρα.

Το Open για τρίτη ημέρα στη σειρά κατέγραψε απώλειες, το μερίδιο του ήταν κατά μισή ποσοστιαία μονάδα μικρότερο από εκείνο της Τετάρτης, όμως και πάλι βρέθηκε πάνω από την ΕΡΤ1 που παρέμεινε στο 4,8%.

Στο 2,2% ήταν η δυναμική του ΜΑΚ TV, με ισχνότερες, ως συνήθως, εκείνες των ΕΡΤ3 και ΕΡΤ2. Μάλιστα η ΕΡΤ2 τρείς μέρες σερί έχει μερίδιο κάτω του 1%.

