ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26.09.2025 23:56
26.09.2025 22:03

Συνάντηση Μητσοτάκη-Γκουτέρες: Ευχαριστίες για την προσπάθεια επανέναρξης των συνομιλιών για το Κυπριακό

26.09.2025 22:03
mitsotakis gutteres

O πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο περιθώριο των εργασιών της 80ής Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ με τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν ζητήματα διεθνούς και περιφερειακού ενδιαφέροντος με έμφαση στην Ουκρανία, στη Μέση Ανατολή και στη Λιβύη.

Ο πρωθυπουργός εξέφρασε την εκτίμησή του για τις προσπάθειες του κ. Γκουτέρες για την επανέναρξη των συνομιλιών για το Κυπριακό ενόψει της αυριανής Τριμερούς συνάντησης που θα πραγματοποιηθεί στη Νέα Υόρκη υπό τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ.

PALESTINE
ΚΟΣΜΟΣ

Δώδεκα χώρες δεσμεύτηκαν να στηρίξουν οικονομικά την Παλαιστινιακή Αρχή, τα φορολογικά έσοδα της οποίας παρακρατούνται από το Ισραήλ

pyrinika iran
ΚΟΣΜΟΣ

Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ: Απορρίφθηκε η πρόταση Ρωσίας και Κίνας να αναβληθεί η επιβολή κυρώσεων στο Ιράν που θα τεθούν πάλι σε εφαρμογή το Σάββατο

bloomberg
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η ανάρτηση του Μάικλ Μπλούμπεργκ για τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Βενεζουέλα: Συνέλαβαν Αμερικανούς της ασφάλειας του Τραμπ ενώ ετοίμαζαν πραξικόπημα - Media
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μαδούρο προσφέρει τώρα βοήθεια στον Τραμπ για την εξουδετέρωση του καρτέλ Τρεν δε Αράγκουα

osfp
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

6ο Super Cup: Στον τέταρτο διαδοχικό τελικό της Ιστορίας του ο Ολυμπιακός, 89-56 την Καρδίτσα και… τώρα Προμηθέας Πατρών (Video/Photos)

routsi
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη - Στο έσχατο όριο κατάπτωσης: Ο δικηγόρος του Πλακιά προσβάλει τον Ρούτσι για το αίτημα εκταφής

sklavenitis new
BUSINESS

Ζητάει και τα ρέστα ο Σκλαβενίτης: «Δεν παρανομήσαμε, στρεφόμαστε κατά παντός υπευθύνου»

eleni-filini-new
LIFESTYLE

Ελένη Φιλίνη: «Εγώ πήρα 100.000 δραχμές και ο παραγωγός είχε βγάλει σε έναν χρόνο 30 εκατομμύρια»

linardou-new
LIFESTYLE

Φίνος Φιλμ: Το αφιέρωμα στη Νίκη Λινάρδου - «Άφησε αποτύπωμα βαθύ, αυθεντικό και διαχρονικά συγκινητικό» (Video)

liagkas-mpalaskas-new
LIFESTYLE

Η αδιανόητη κίνηση του Μπαλάσκα στον αέρα και η συγγνώμη του Γιώργου Λιάγκα στο τηλεοπτικό κοινό (Video)

