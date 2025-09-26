Βολές Καπνισάκη κατά Φλωρίδη: «Η διπλή ασπίδα της Δικαιοσύνης προς την κυβέρνηση»

Στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι, ο οποίος ζητά δικαίωση για τον γιο του Ντένις που σκοτώθηκε στο δυστύχημα των Τεμπών, βρίσκονται τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Σε ανακοίνωσή του ο διευθυντής του πολιτικού γραφείου του προέδρου του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανου Κασσελάκη, Μανώλης Καπνισάκης, κάνει λόγο «για διπλή ασπίδα της Δικαιοσύνης προς την κυβέρνηση».

Στη μακροσκελή του ανακοίνωση παραθέτει τα γεγονότα με σαφείς βολές κατά του Γιώργου Φλωρίδη.

«Στις 22/9/2025 τόσο ο Εισαγγελέας, όσο και ο εκπρόσωπος της Προέδρου του Α.Π., με διαδοχικές ανακοινώσεις τους, δήλωσαν ότι, εφόσον υποβληθεί σαφές αίτημα εκταφής, αυτό θα διαβιβαστεί αμέσως προκειμένου να εξεταστεί από την Πρόεδρο Εφετών Λάρισας, ως αποκλειστικά καθ’ ύλην αρμόδια κατά το παρόν δικονομικό στάδιο της υπόθεσης, κατ’ άρθρο 309 ΚΠΔ.

Την μεθεπόμενη ημέρα (24/9/2025) τόσο η Πρόεδρος, όσο και ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, διατύπωσαν δημοσίως (ως μη όφειλαν) άποψη περί της τύχης του σχετικού αιτήματος, δίνοντας (επίσης, ως μη όφειλαν) έμμεση, πλην όμως σαφή, κατευθυντήρια “οδηγία” προς την Πρόεδρο Εφετών Λάρισας, προκειμένου να απορρίψει το αίτημα και μάλιστα με συγκεκριμένη αιτιολογία (“ανάλογα αιτήματα έχουν ήδη απορριφθεί από τον Ανακριτή”).

Υπό την πίεση των αντιδράσεων, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Γ. Φλωρίδης, δήλωσε χθες (25/9/2025) ότι το αίτημα του Π. Ρούτσι θα εξεταστεί σύντομα, όχι όμως από την αρμόδια Πρόεδρο Εφετών, αλλά από τις “εισαγγελικές αρχές”.

Κατόπιν αυτής της … προφητικής, όπως αποδείχθηκε, δήλωσης, ανακοινώθηκε σήμερα ότι πράγματι η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας διέταξε προκαταρκτική εξέταση για την εκταφή του υιού του Πάνου Ρούτσι, προκειμένου να διενεργηθεί έλεγχος DNA για την ταυτοποίηση της σορού.

Η “διπλή ασπίδα” της Δικαιοσύνης προς την κυβέρνηση, η οποία συνιστά ευτελισμό της λειτουργίας της και εμπαιγμό προς τους συγγενείς των θυμάτων και εν γένει της κοινωνίας, έγκειται στα εξής:

1) Κατ’ αρχάς (και κυρίως) στο γεγονός ότι στη σημερινή εισαγγελική παραγγελία δεν περιλαμβάνεται εντολή για διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων, κι ως εκ τούτου δεν ικανοποιείται το αυτονόητο δικαίωμα της οικογένειας Ρούτσι να πληροφορηθεί την αιτία θανάτου του παιδιού της.

2) Περαιτέρω δε, η παραγγελία εξεδόθη όχι από την Πρόεδρο Εφετών Λάρισας, η οποία χειρίζεται τη δικογραφία (και είναι μόνη αρμόδια να αποφανθεί επί του συγκεκριμένου αιτήματος κατ’ άρθρο 309 ΚΠΔ, όπως άλλωστε δήλωσαν και οι ως άνω δικαστικοί λειτουργοί του Α.Π. με τις 22/9/2025 ανακοινώσεις τους), αλλά από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας!

Αυτή τη μεθόδευση συνεπάγεται τον σχηματισμό νέας δικογραφίας σε σχέση με την υφιστάμενη (την οποία χειρίζεται η Προέδρος Εφετών Λάρισας), με συνέπεια όποια εργαστηριακά αποτελέσματα προκύψουν βάσει της σημερινής παραγγελίας, να μην αποτελούν μέρος της ποινικής δικογραφίας για την υπόθεση των Τεμπών.

Άξιοι και πρόθυμοι συνεχιστές του Ντογιάκου και της Αδειλίνη, στην υπηρεσία του Φλωρίδη!»

