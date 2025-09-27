Ακάθεκτος Τραμπ, διέταξε την ανάπτυξη «όλων των αναγκαίων ενόπλων δυνάμεων» στο Πόρτλαντ – «Κάντε χρήση βίας αν χρειαστεί»

Ο Ντόναλντ Τραμπ διέταξε σήμερα την ανάπτυξη του στρατού σε μια ακόμη μεγάλη πόλη των ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα στο Πόρτλαντ του Ορεγκον στις βορειοδυτικές ΗΠΑ και μάλιστα «εξουσιοδότησε» τους αστυνομικούς να κάνουν «χρήση βίας εάν καταστεί αναγκαίο».

«Διέταξα τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ να αναπτύξει όλα τα αναγκαία στρατεύματα για να προστατεύσει το Πόρτλαντ, που έχει καταστραφεί από τον πόλεμο και τις εγκαταστάσεις μας της ICE (της αστυνομίας μετανάστευσης), τις οποίες πολιορκούν μέλη της Antifa και άλλοι εσωτερικοί τρομοκράτες», έγραψε σε μήνυμά του στην πλατφόρμα του Truth Social.

