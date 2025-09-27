search
27.09.2025
ΚΟΣΜΟΣ

27.09.2025 18:08

Ακάθεκτος Τραμπ, διέταξε την ανάπτυξη «όλων των αναγκαίων ενόπλων δυνάμεων» στο Πόρτλαντ – «Κάντε χρήση βίας αν χρειαστεί»

27.09.2025 18:08
Ο Ντόναλντ Τραμπ διέταξε σήμερα την ανάπτυξη του στρατού σε μια ακόμη μεγάλη πόλη των ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα στο Πόρτλαντ του Ορεγκον στις βορειοδυτικές ΗΠΑ και μάλιστα «εξουσιοδότησε» τους αστυνομικούς να κάνουν «χρήση βίας εάν καταστεί αναγκαίο».

«Διέταξα τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ να αναπτύξει όλα τα αναγκαία στρατεύματα για να προστατεύσει το Πόρτλαντ, που έχει καταστραφεί από τον πόλεμο και τις εγκαταστάσεις μας της ICE (της αστυνομίας μετανάστευσης), τις οποίες πολιορκούν μέλη της Antifa και άλλοι εσωτερικοί τρομοκράτες», έγραψε σε μήνυμά του στην πλατφόρμα του Truth Social.

Διαβάστε επίσης:

Ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Μπασάρ αλ Άσαντ εξέδωσαν οι συριακές αρχές – Κατηγορίες για φόνο εκ προμελέτης και βασανιστήρια

Ρωσία: Περισσότεροι από 25 οι νεκροί από κατανάλωση νοθευμένου αλκοόλ

Αποκάλυψη Telegraph: Ο ρόλος «κλειδί» του Κάρολου στη μεταστροφή Τραμπ για τον πόλεμο στην Ουκρανία

orban 987- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ουγγαρία: O Όρμπαν… μιμείται τον Τραμπ και χαρακτηρίζει «τρομοκρατική» οργάνωση το κίνημα Antifa

mavromatakis
LIFESTYLE

Μαυροματάκης: «Δεν νομίζω ότι μου κόστισε η διαφήμιση» (Video)

kataigida
ΕΛΛΑΔΑ

Μήνυμα 112 για την κακοκαιρία σε Ιόνιο και δυτική Πελοπόννησο: Προσοχή στις μετακινήσεις σας

giamali
MEDIA

Αναστασία Γιάμαλη: Απηύδησε με την φρικτή είδηση μίας τριπλής γυναικοκτονίας στην Αργεντινή – «Δεν ξέρω τι να πω» (Video)

germanikos stratos 77- new
ΚΟΣΜΟΣ

Η Γερμανία αλλάζει τη νομοθεσία για την αεράμυνα – Θα επιτρέπει στον στρατό να καταρρίπτει drones

klairi-katsantoni-new
LIFESTYLE

Κλαίρη Κατσαντώνη: Πώς είναι σήμερα η «Ελένη» από το «Ρετιρέ» - Σπάνια δημόσια εμφάνιση της ηθοποιού (Photos)

linardou-new
LIFESTYLE

Φίνος Φιλμ: Το αφιέρωμα στη Νίκη Λινάρδου - «Άφησε αποτύπωμα βαθύ, αυθεντικό και διαχρονικά συγκινητικό» (Video)

xaris doukas 55- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση OPINION POLL: Στο 55,1% η δημοφιλία Δούκα - «Ναι» στην απόφασή του για τη Βασ. Όλγας λέει το 75,9%

natalia-lionaki-new
LIFESTYLE

Ναταλία Λιονάκη: Νέο ξέσπασμα από τη μητέρα της - «Δεν μου λείπει, αυτή που είναι εκεί δεν είναι το παιδί μου» (Video)

doner kebab 77- new
ΚΟΣΜΟΣ

Έχασε τη μάχη του ντονέρ η Τουρκία: Οι Γερμανοί πέτυχαν να μην παρασκευάζεται με βάση κανόνες της Άγκυρας

