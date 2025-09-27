search
ΕΛΛΑΔΑ

27.09.2025 12:42

Αρτέμιδα: 9χρονο κοριτσάκι υπέστη ηλεκτροπληξία σε παιδική χαρά από γυμνά καλώδια

Αντιμέτωποι με τον απόλυτο εφιάλτη βρέθηκαν οι γονείς ενός κοριτσιού μόλις 9 ετών στην Αρτέμιδα, όταν η κόρη τους υπέστη ηλεκτροπληξία μέσα σε παιδική χαρά.

Σύμφωνα με το rpn, το παιδί ακούμπησε κατά λάθος γυμνά καλώδια που εξείχαν από κολώνα φωτισμού, με αποτέλεσμα να σωριαστεί στο έδαφος.

Το περιστατικό συνέβη την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου, ενώ η μήνυση των γονέων κατατέθηκε πριν από λίγες ημέρες.

Η 9χρονη έπαιζε στην παιδική χαρά, όταν πλησιάζοντας σε μια κολώνα φωτισμού ακούμπησε τα εκτεθειμένα καλώδια. Αμέσως υπέστη ηλεκτροπληξία και κατέρρευσε.

Η μητέρα της αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, καθώς κόπηκε το ρεύμα στην περιοχή και δεν έβρισκε το παιδί της. Λίγα λεπτά αργότερα το εντόπισε πεσμένο στο πάτωμα, μουδιασμένο και σε κατάσταση σοκ, να κλαίει αδυνατώντας να κουνηθεί.

Το κοριτσάκι διακομίστηκε αμέσως στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», όπου παρέμεινε το βράδυ για εξετάσεις και παρακολούθηση από τους γιατρούς. Ευτυχώς, η κατάσταση της υγείας του δεν παρουσίασε ανησυχητικές επιπλοκές και λίγες ώρες αργότερα επέστρεψε στο σπίτι του.

Οι γονείς της 9χρονης κατέθεσαν μήνυση κατ’ αγνώστων, ζητώντας να αποδοθούν ευθύνες για την επικίνδυνη αμέλεια που θα μπορούσε να είχε αποβεί μοιραία για το παιδί τους.

Ο Δήμος, σε απάντηση που έδωσε στους γονείς, ανέφερε ότι «βάνδαλοι κλέβουν τα καπάκια από τις κολώνες της ΔΕΗ σε πολλές παιδικές χαρές».

