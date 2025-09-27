search
ΣΑΒΒΑΤΟ 27.09.2025 08:47
27.09.2025 08:05

Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα του Σαββάτου (Video)

27.09.2025 08:05
Πολλά και ενδιαφέροντα είναι τα θέματα που φιλοξενούν στα πρωτοσέλιδά τους σήμερα οι εφημερίδες.

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: «Τα εκατό σημεία όπου θα μπουν 388 κάμερες»

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: «ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΦΙΑΣΚΟ στη Ν. Υόρκη»

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: «Να άρει το casus belli η Τουρκία»

ΕΣΤΙΑ: «Τέλος οι Ι-5 και οι αναβολές στρατεύσεως γιά ψυχολογικούς λόγους»

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: «ΛΙΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ»

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: «Τεχνητό μποτιλιάρισμα στον αέρα»

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: «Συγκλονιστική συμμετοχή, επιδοφόρα μηνύματα στον αγώνα με το ΚΚΕ για να ανατρέψουμε το παλιό, να ανοίξουμε τον δρόμο στο νέο, τον Σοσιαλισμό!»

ΤA NEA: «ΤΟ ΜΑΥΡΟ ΚΟΥΤΙ της Νέας Υόρκης και της Ουάσιγκτον»

ΚONTRA: «ΕΜΠΑΙΖΟΥΝ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ»

ΤΟ ΚΑΡΦΙ: «ΕΞΟΡΜΗΣΗ στον λαό»

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: «Στην αφετηρία επενδύσεις 1 δισ. ευρώ από ΜμΕ»

ΟΗΕ: Σάλος για τον Τζέσι Γουότερς του Fox News που ζήτησε να βομβαρδιστεί το κτίριο λόγω… Τραμπ – Η συγγνώμη του παρουσιαστή

Aδιέξοδο στις συνομιλίες Συρίας-Ισραήλ – «Αγκάθι» ο ανθρωπιστικός διάδρομος

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα αναστέλλουν τις δραστηριότητές τους στη Γάζα: «Έχουν περικυκλώσει τις κλινικές μας ισραηλινές δυνάμεις»

The_Kryoneri_Observatory_the_world_s_largest_eye_on_the_Moon
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Τι δείχνουν οι εκλάμψεις στη Σελήνη – ESA και Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών μελετούν τις προσκρούσεις των μετεωροειδών

ilektriko-aytokinito
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μείωση έως 50% στα τεκμήρια για νεότερα και ηλεκτρικά οχήματα – Αμετάβλητα παραμένουν τα παλιά

new zealand new
ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Ζηλανδία: Γιατί δεν θα αναγνωρίσει τώρα το παλαιστινιακό κράτος

evrofarma
BUSINESS

Εβροφάρμα: Σημαντική αύξηση πωλήσεων και εξαγωγών με δυναμικές επενδύσεις στρατηγικής αξίας

Επίδομα Θέρμανσης: Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων - Media
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πετρέλαιο θέρμανσης: Πότε ξεκινά η διάθεσή του – Πού θα κινηθούν οι τιμές

klairi-katsantoni-new
LIFESTYLE

Κλαίρη Κατσαντώνη: Πώς είναι σήμερα η «Ελένη» από το «Ρετιρέ» - Σπάνια δημόσια εμφάνιση της ηθοποιού (Photos)

linardou-new
LIFESTYLE

Φίνος Φιλμ: Το αφιέρωμα στη Νίκη Λινάρδου - «Άφησε αποτύπωμα βαθύ, αυθεντικό και διαχρονικά συγκινητικό» (Video)

routsi
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη - Στο έσχατο όριο κατάπτωσης: Ο δικηγόρος του Πλακιά προσβάλει τον Ρούτσι για το αίτημα εκταφής

panos routsi syntagma- new
ΕΛΛΑΔΑ

Αναστάτωση στο Σύνταγμα: Κατέρρευσε ο απεργός πείνας Δημήτρης Οικονομόπουλος - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο (Video)

Dakota-Johnson-new
LIFESTYLE

Ντακότα Τζόνσον: «Μαγνήτισε» τα βλέμματα με διάφανο φόρεμα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ζυρίχης (Photos)

