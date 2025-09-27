Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα του Σαββάτου (Video)

Πολλά και ενδιαφέροντα είναι τα θέματα που φιλοξενούν στα πρωτοσέλιδά τους σήμερα οι εφημερίδες.

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: «Τα εκατό σημεία όπου θα μπουν 388 κάμερες»

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: «ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΦΙΑΣΚΟ στη Ν. Υόρκη»

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: «Να άρει το casus belli η Τουρκία»

ΕΣΤΙΑ: «Τέλος οι Ι-5 και οι αναβολές στρατεύσεως γιά ψυχολογικούς λόγους»

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: «ΛΙΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ»

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: «Τεχνητό μποτιλιάρισμα στον αέρα»

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: «Συγκλονιστική συμμετοχή, επιδοφόρα μηνύματα στον αγώνα με το ΚΚΕ για να ανατρέψουμε το παλιό, να ανοίξουμε τον δρόμο στο νέο, τον Σοσιαλισμό!»

ΤA NEA: «ΤΟ ΜΑΥΡΟ ΚΟΥΤΙ της Νέας Υόρκης και της Ουάσιγκτον»

ΚONTRA: «ΕΜΠΑΙΖΟΥΝ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ»

ΤΟ ΚΑΡΦΙ: «ΕΞΟΡΜΗΣΗ στον λαό»

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: «Στην αφετηρία επενδύσεις 1 δισ. ευρώ από ΜμΕ»

Διαβάστε επίσης:

ΟΗΕ: Σάλος για τον Τζέσι Γουότερς του Fox News που ζήτησε να βομβαρδιστεί το κτίριο λόγω… Τραμπ – Η συγγνώμη του παρουσιαστή

Aδιέξοδο στις συνομιλίες Συρίας-Ισραήλ – «Αγκάθι» ο ανθρωπιστικός διάδρομος

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα αναστέλλουν τις δραστηριότητές τους στη Γάζα: «Έχουν περικυκλώσει τις κλινικές μας ισραηλινές δυνάμεις»