Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα του Σαββάτου (Video)

Πολλά και ενδιαφέροντα είναι τα θέματα που φιλοξενούν στα πρωτοσέλιδά τους σήμερα οι εφημερίδες.
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: «Τα εκατό σημεία όπου θα μπουν 388 κάμερες»
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: «ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΦΙΑΣΚΟ στη Ν. Υόρκη»
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: «Να άρει το casus belli η Τουρκία»
ΕΣΤΙΑ: «Τέλος οι Ι-5 και οι αναβολές στρατεύσεως γιά ψυχολογικούς λόγους»
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: «ΛΙΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΣΤΟΛΗ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ»
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: «Τεχνητό μποτιλιάρισμα στον αέρα»
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: «Συγκλονιστική συμμετοχή, επιδοφόρα μηνύματα στον αγώνα με το ΚΚΕ για να ανατρέψουμε το παλιό, να ανοίξουμε τον δρόμο στο νέο, τον Σοσιαλισμό!»
ΤA NEA: «ΤΟ ΜΑΥΡΟ ΚΟΥΤΙ της Νέας Υόρκης και της Ουάσιγκτον»
ΚONTRA: «ΕΜΠΑΙΖΟΥΝ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ»
ΤΟ ΚΑΡΦΙ: «ΕΞΟΡΜΗΣΗ στον λαό»
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: «Στην αφετηρία επενδύσεις 1 δισ. ευρώ από ΜμΕ»
