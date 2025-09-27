Κωνσταντοπούλου για Ρούτσι: Οι γονείς προσπαθούν να ξεθάψουν την αλήθεια (Videos)

Για την απόφαση του Πάνου Ρούτσι να συνεχίσει την απεργία πείνας και μετά το μισό «ναι» για την εκταφή της σορού του γιου του, Ντένις, μίλησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου το πρωί του Σαββάτου στο Μega.

«Έχει οργιάσει το παρασκήνιο κι όλες οι προσπάθειες να ελεγχθεί η δικαιοσύνη και να παραχαρακωθεί η έρευνα για να μην βγουν στοιχεία. Ξέρουμε ότι έζησαν παιδιά από τη σύγκρουση. Δεν είναι καταγεγραμμένο αυτό, γιατί δεν έγιναν σε καμία σορό τοξικολογικές εξετάσεις», ανέφερε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, τονίζοντας πως δεν έγινε δειγματολειψία και στη συνέχεια μπαζώθηκε ο χώρος της τραγωδίας του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών.

«Θάψατε τα παιδιά μας, δεν θα θάψετε την αλήθεια»

«Οι γονείς φτάνουν να λένε ότι “θάψατε τα παιδιά μας, δεν θα θάψετε την αλήθεια”. Αυτό που προσπαθούν να ξεθάψουν οι γονείς είναι η αλήθεια», επισήμανε.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου τόνισε πως «δεν έγιναν όλα όσα θα αποκάλυπταν περισσότερα στοιχεία».

»Για να βγει η αλήθεια πρέπει να πάψουν να ενεργούν ελεγχόμενοι δικαστές, διότι αυτό που έγινε χθες, ο υπουργός Δικαιοσύνης ανήγγειλε τι θα κάνει η δικαιοσύνη, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου προανήγγειλε με δελτίο τύπου τι θα κάνει η δικαιοσύνη και βγήκε δημοσίευμα στο Πρώτο Θέμα, που ξέρει καλύτερα τι κάνει η δικαιοσύνη από τους εισαγγελείς, όπως φαίνεται. Είναι το μέσο που δημοσίευσε τα αλλοιωμένα ηχητικά από το βράδυ του εγκλήματος για να χειραγωγήσει την κοινή γνώμη ότι ήταν μόνο ανθρώπινο λάθος. Εδώ φαίνεται ότι υπάρχει μία ολόκληρη επιχείρηση να οδηγηθούν τα πράγματα σε μία κατεύθυνση, ότι θα κάνουμε εκταφή μόνο για ταυτοποίηση», σημείωσε.

«Ξεσπαθώνει» η πρόεδρος του Αρείου Πάγου

Παράλληλα, η Ζωή Κωνσταντοπούλου ανέφερε πως η πρόεδρος του Αρείου Πάγου «ξεσπαθώνει» με τις δηλώσεις της κατά των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών.

«Για το ζήτημα της ταυτοποίησης οι συγγενείς εκφράζουν ανησυχία και αμφιβολία. Για το ζήτημα μη διενέργειας ιατροδικαστικών εξετάσεων οι συγγενείς εκφράζουν αβεβαιότητα. Αυτό που καταγγέλλουμε και αποδεικνύεται, ότι δεν έκαναν τοξικολογικές εξετάσεις, δεν θα το ερευνήσει η εισαγγελία κάνοντας μία έρευνα; Και θα διερευνήσει μόνο αυτό που θέλει η κυβέρνηση;».

«Οι συγγενείς των θυμάτων στο έγκλημα των Τεμπών δεν είναι πελατεία»

«Με αηδιάζει αυτή η κουβέντα», σχολίασε η Ζωή Κωνσταντοπούλου κληθείσα να σχολιάσει τις δηλώσεις Γεωργιάδη, ο οποίος την κατηγόρησε ότι καθυστερεί τη δίκη για εκλογικά οφέλη.

«Οι συγγενείς των θυμάτων στο έγκλημα των Τεμπών δεν είναι πελατεία. Είναι γνωστό ότι είμαι δίπλα στις οικογένειες. Την οικογένεια Ρούτσι την εκπροσωπώ από το 2023, μαζί πήγαμε στον ανακριτή. Όλες τις οικογένειες που εκπροσωπώ, τις εκπροσωπώ αφιλοκερδώς, διότι αισθάνομαι ότι ο καθένας μας από τη θέση που βρίσκεται έχει την υποχρέωση να τα δώσει όλα για να συνδράμει τον αγώνα για δικαιοσύνη», επισήμανε.

«Ότι έχουμε αυτή τη χυδαιότητα να μας κυβερνά και όλα τα κρίνει μα βάση τις εκλογές και ότι θέλουν να κλείσει η δίκη για να μην την έχουν στις εκλογές είναι ότι πιο χυδαίο μπορεί κανείς να σκεφτεί», πρόσθεσε.

«Η Μαρία Καρυστιανού κάνει έναν τιτάνιο αγώνα»

«Υπάρχουν κάποιοι που επιχειρούν να βάλουν στον αγώνα της Μαρίας Καρυστιανού αστερίσκους, ότι έχει άλλα κίνητρα», επισήμανε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

«Ήταν συγκινητικό μία μάνα, σε πείσμα πολλών πιέσεων, να λέει ότι ‘θέλω να δικαιώσω το παιδί μου’. Ξεκίνησε να μαζεύει υπογραφές πολιτών για να σταματήσει η ασυλία και η ατιμωρησία. Η γυναίκα αυτή κάνει έναν τιτάνιο αγώνα», συνέχισε.

«Μέχρι τέλους…»

«Το “μέχρι τέλους” είναι κάποια παιδιά που μετά την πολύ μεγάλη συγκέντρωση στις 28/02 παρέμειναν στο Σύνταγμα και είναι εκεί κάθε βράδυ. Φυλάνε τα ονόματα των θυμάτων που είναι γραμμένα εκεί. Ανάβουν 57 φαναράκια, ένα σε κάθε θύμα. Παίζουν τραγούδια με τις κιθάρες τους και έχουν ορκιστεί ότι θα πάνε μέχρι τέλους στον αγώνα για δικαιοσύνη», εξήγησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

«Αυτό κανείς δεν μπορεί να το σπιλώσει. Είναι ότι πιο πηγαίο και αληθινό. Είναι οι φύλακες άγγελοι του Πάνου Ρούτσι. Τον προσέχουν κάθε βράδυ για να κοιμηθεί και να μην τον ενοχλήσει κανείς. Είναι μία πρωτοβουλία δικαιοσύνης, αλληλεγγύης και ανθρωπιάς, που δίνει τον παλμό του τι είναι πράγματα η ελληνική κοινωνία», διαμήνυσε.

Διαβάστε επίσης:

Δημοσκόπηση OPINION POLL: Στο 55,1% η δημοφιλία Δούκα – «Ναι» στην απόφασή του για τη Βασ. Όλγας λέει το 75,9%

Η «σκιά» Τσίπρα (και) πάνω από την προοπτική σύγκλισης ΣΥΡΙΖΑ – Νέας Αριστεράς

Ελληνοτουρκικά μετά τη Νέα Υόρκη: Ψυχρότητα και μηνύματα ισχύος – Η αίσθηση «μεγαλείου», το ενεργειακό και το casus belli