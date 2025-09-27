Στεγαστικό: «Τέλος εποχής» για φοιτητές και νέους εργαζόμενους στη Θεσσαλονίκη – Τα ήδη απλησίαστα ενοίκια όλο και αυξάνοται (Video)

Χωρίς τέλος είναι το ράλι των τιμών μίσθωσης κατοικιών και την τρέχουσα χρονιά με τη μέση αύξηση στη Θεσσαλονίκη να αγγίζει το 3,1% έναντι του 2024, σηματοδοτόντας «τέλος εποχής» για μία πόλη η οποία θεωρούνταν πιο προσιτή στους φοιτητές και νέους εργαζόμενους, σε σχέση με την Αθήνα.

Η κατηγορία των διαμερισμάτων επιφάνειας 70 έως 100 τ.μ., αποτελεί τη δημοφιλέστερη, καθώς θεωρείται πως επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες νέων ζευγαριών, αλλά και οικογενειών με ένα, ή δύο παιδιά, ανάλογα φυσικά με τη διαρρύθμιση του ακινήτου.

Η υψηλότερη μέση τιμή μίσθωσης, 14 ευρώ ανά τ.μ., εντοπίζεται στην Παλιά Παραλία, ενώ η χαμηλότερη στη Νέα Μηχανιώνα, ήτοι 4,6 ευρώ ανά τ.μ..

Ο δήμος Θεσσαλονίκης παραμένει στην κορυφή των τιμών ενοικίασης με μέσο όρο 9,3 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Στα βόρεια του νομού, η μέση τιμή διαμορφώθηκε στα 7,4 ευρώ ανά τ.μ., ενώ στα ανατολικά ανήλθε στα 7,2 ευρώ και στα δυτικά, κοντά σε υποβαθμισμένες ή και επικίνδυνες γειτονιές η μέση τιμή ενοικίου ανήλθε στα 5,8 ευρώ ανά τ.μ.

Όπως πάντως λένε εκπρόσωποι της αγοράς ακινήτων, η εικόνα αυτή θα συνεχίσει να υφίσταται και το επόμενο διάστημα με το διαθέσιμο απόθεμα των ακινήτων να φθίνει περαιτέρω και τα μισθώματα να ακολουθούν αυξητική πορεία.

