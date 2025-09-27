Στεγαστικό: «Τέλος εποχής» για φοιτητές και νέους εργαζόμενους στη Θεσσαλονίκη – Τα ήδη απλησίαστα ενοίκια όλο και αυξάνοται (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Χωρίς τέλος είναι το ράλι των τιμών μίσθωσης κατοικιών και την τρέχουσα χρονιά με τη μέση αύξηση στη Θεσσαλονίκη να αγγίζει το 3,1% έναντι του 2024, σηματοδοτόντας «τέλος εποχής» για μία πόλη η οποία θεωρούνταν πιο προσιτή στους φοιτητές και νέους εργαζόμενους, σε σχέση με την Αθήνα.
Η κατηγορία των διαμερισμάτων επιφάνειας 70 έως 100 τ.μ., αποτελεί τη δημοφιλέστερη, καθώς θεωρείται πως επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες νέων ζευγαριών, αλλά και οικογενειών με ένα, ή δύο παιδιά, ανάλογα φυσικά με τη διαρρύθμιση του ακινήτου.
Η υψηλότερη μέση τιμή μίσθωσης, 14 ευρώ ανά τ.μ., εντοπίζεται στην Παλιά Παραλία, ενώ η χαμηλότερη στη Νέα Μηχανιώνα, ήτοι 4,6 ευρώ ανά τ.μ..
Ο δήμος Θεσσαλονίκης παραμένει στην κορυφή των τιμών ενοικίασης με μέσο όρο 9,3 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Στα βόρεια του νομού, η μέση τιμή διαμορφώθηκε στα 7,4 ευρώ ανά τ.μ., ενώ στα ανατολικά ανήλθε στα 7,2 ευρώ και στα δυτικά, κοντά σε υποβαθμισμένες ή και επικίνδυνες γειτονιές η μέση τιμή ενοικίου ανήλθε στα 5,8 ευρώ ανά τ.μ.
Όπως πάντως λένε εκπρόσωποι της αγοράς ακινήτων, η εικόνα αυτή θα συνεχίσει να υφίσταται και το επόμενο διάστημα με το διαθέσιμο απόθεμα των ακινήτων να φθίνει περαιτέρω και τα μισθώματα να ακολουθούν αυξητική πορεία.
