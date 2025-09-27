«Στο γραφείο της Εισαγγελίας υπάρχουν οστά από τα θύματα των Τεμπών»: «Βόμβα» από τον δικηγόρο του Παύλου Ασλανίδη

Σοκ προκαλούν οι αποκαλύψεις του δικηγόρου του Παύλου Ασλανίδη στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα».

Μιλώντας στην εκπομπή του Mega για τα αιτήματα εκταφής που έχει υποβάλλει ο Παύλος Ασλανίδης, ο Γιάννης Μαντζουράνης είπε: «Ο κ. Ασλανίδης έχει κάνει τρεις φορές αίτημα εκταφής στον ανακριτή που το απέρριψε και στη συνέχεια προσφύγαμε άλλες τρεις φορές στο Συμβούλιο Εφετών Λάρισας που και αυτό τα απέρριψε. Προ των πορισμάτων».

«Η αιτιολογία είναι πως παρέλκει αυτή η ανακριτική πράξη γιατί στο φέρετρο έχει 8 κομμάτια, και τα 3 έχουν ταυτοποιηθεί και τα 5 δεν έχουν γίνει. Αυτά εστάλησαν στο οικείο γραφείο τελετών με την εντολή να παραδοθούν σφραγισμένα τα φέρετρα. Υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο μετά από 2,5 χρόνια να μην βρεθεί ουσία, αλλά δεν υπάρχει βεβαιότητα. Η ελπίδα μας είναι πως τα φέρετρα είναι σφραγισμένο και μπορεί να βρεθούν υπολείμματα σε υγρή μορφή. Η εμμονή σημαίνει ομολογία ενοχής. Αυτοί που αρνούνται την εκταφή ξέρουν», επισήμανε πριν ρίξει – βόμβα.

«Επίσης, υπάρχουν σ’ ένα γραφείο της Εισαγγελίας σακουλάκια με οστά. Και ζητάμε από τον ανακριτή να γίνουν τοξικολογικές. Άρνηση και εκεί. Γιατί; Τι φοβούνται;», είπε.

Διαβάστε επίσης:

Ηγουμενίτσα: Ράκος η μοιραία οδηγός μετά το τροχαίο – «Ό,τι και να πω, το παιδί χάθηκε» (Video)

Δημήτρης Οικονομόπουλος: Η ανακοίνωση του «Λαϊκού» για τον απεργό πείνας

Συμπλοκή στη Μεταμόρφωση: Για την προτεραιότητα των οχημάτων τους ο αιματηρός καυγάς – Βίντεο ντοκουμέντο