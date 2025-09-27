search
ΣΑΒΒΑΤΟ 27.09.2025 19:21
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

27.09.2025 17:12

«Στο γραφείο της Εισαγγελίας υπάρχουν οστά από τα θύματα των Τεμπών»: «Βόμβα» από τον δικηγόρο του Παύλου Ασλανίδη

27.09.2025 17:12
tebi

Σοκ προκαλούν οι αποκαλύψεις του δικηγόρου του Παύλου Ασλανίδη στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα».

Μιλώντας στην εκπομπή του Mega για τα αιτήματα εκταφής που έχει υποβάλλει ο Παύλος Ασλανίδης, ο Γιάννης Μαντζουράνης είπε: «Ο κ. Ασλανίδης έχει κάνει τρεις φορές αίτημα εκταφής στον ανακριτή που το απέρριψε και στη συνέχεια προσφύγαμε άλλες τρεις φορές στο Συμβούλιο Εφετών Λάρισας που και αυτό τα απέρριψε. Προ των πορισμάτων».

«Η αιτιολογία είναι πως παρέλκει αυτή η ανακριτική πράξη γιατί στο φέρετρο έχει 8 κομμάτια, και τα 3 έχουν ταυτοποιηθεί και τα 5 δεν έχουν γίνει. Αυτά εστάλησαν στο οικείο γραφείο τελετών με την εντολή να παραδοθούν σφραγισμένα τα φέρετρα. Υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο μετά από 2,5 χρόνια να μην βρεθεί ουσία, αλλά δεν υπάρχει βεβαιότητα. Η ελπίδα μας είναι πως τα φέρετρα είναι σφραγισμένο και μπορεί να βρεθούν υπολείμματα σε υγρή μορφή. Η εμμονή σημαίνει ομολογία ενοχής. Αυτοί που αρνούνται την εκταφή ξέρουν», επισήμανε πριν ρίξει – βόμβα.

«Επίσης, υπάρχουν σ’ ένα γραφείο της Εισαγγελίας σακουλάκια με οστά. Και ζητάμε από τον ανακριτή να γίνουν τοξικολογικές. Άρνηση και εκεί. Γιατί; Τι φοβούνται;», είπε.

Διαβάστε επίσης:

Ηγουμενίτσα: Ράκος η μοιραία οδηγός μετά το τροχαίο – «Ό,τι και να πω, το παιδί χάθηκε» (Video)

Δημήτρης Οικονομόπουλος: Η ανακοίνωση του «Λαϊκού» για τον απεργό πείνας

Συμπλοκή στη Μεταμόρφωση: Για την προτεραιότητα των οχημάτων τους ο αιματηρός καυγάς – Βίντεο ντοκουμέντο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
antetokounmpo-panathinaikos-amea
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Αντετοκούνμπο προπονήθηκε με την ομάδα μπάσκετ Νοητικής Αναπηρίας του Παναθηναϊκού 

KKE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΚΕ: Σε ρόλο συνηγόρου των εγκλημάτων του Ισραήλ, ο Μητσοτάκης στον ΟΗΕ

orban 987- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ουγγαρία: O Όρμπαν… μιμείται τον Τραμπ και χαρακτηρίζει «τρομοκρατική» οργάνωση το κίνημα Antifa

mavromatakis
LIFESTYLE

Μαυροματάκης: «Δεν νομίζω ότι μου κόστισε η διαφήμιση» (Video)

kataigida
ΕΛΛΑΔΑ

Μήνυμα 112 για την κακοκαιρία σε Ιόνιο και δυτική Πελοπόννησο: Προσοχή στις μετακινήσεις σας

Δείτε όλες τις ειδήσεις
klairi-katsantoni-new
LIFESTYLE

Κλαίρη Κατσαντώνη: Πώς είναι σήμερα η «Ελένη» από το «Ρετιρέ» - Σπάνια δημόσια εμφάνιση της ηθοποιού (Photos)

linardou-new
LIFESTYLE

Φίνος Φιλμ: Το αφιέρωμα στη Νίκη Λινάρδου - «Άφησε αποτύπωμα βαθύ, αυθεντικό και διαχρονικά συγκινητικό» (Video)

xaris doukas 55- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση OPINION POLL: Στο 55,1% η δημοφιλία Δούκα - «Ναι» στην απόφασή του για τη Βασ. Όλγας λέει το 75,9%

natalia-lionaki-new
LIFESTYLE

Ναταλία Λιονάκη: Νέο ξέσπασμα από τη μητέρα της - «Δεν μου λείπει, αυτή που είναι εκεί δεν είναι το παιδί μου» (Video)

doner kebab 77- new
ΚΟΣΜΟΣ

Έχασε τη μάχη του ντονέρ η Τουρκία: Οι Γερμανοί πέτυχαν να μην παρασκευάζεται με βάση κανόνες της Άγκυρας

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 27.09.2025 19:17
antetokounmpo-panathinaikos-amea
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Αντετοκούνμπο προπονήθηκε με την ομάδα μπάσκετ Νοητικής Αναπηρίας του Παναθηναϊκού 

KKE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΚΕ: Σε ρόλο συνηγόρου των εγκλημάτων του Ισραήλ, ο Μητσοτάκης στον ΟΗΕ

orban 987- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ουγγαρία: O Όρμπαν… μιμείται τον Τραμπ και χαρακτηρίζει «τρομοκρατική» οργάνωση το κίνημα Antifa

1 / 3