ΗΠΑ: 36χρονος ξύπνησε στο χειρουργικό τραπέζι ενώ τον ετοίμαζαν για δωρεά οργάνων – Είχε κηρυχθεί νεκρός

Η ανεξήγητη «ανάσταση» ενός ανθρώπου, ο οποίος κηρύχθηκε κλινικά νεκρός μετά από υπερβολική δόση ναρκωτικών, την ώρα που βρισκόταν πάνω στο χειρουργικό τραπέζι, λίγο πριν ξεκινήσει η διαδικασία λήψης των οργάνων, το 2021 στο Κεντάκι, προκάλεσε μακροχρόνια ερωτήματα σχετικά με το τι πραγματικά συμβαίνει στον εγκέφαλο στα πρόθυρα του θανάτου.

Ο Χούβερ, 36 ετών, υπέστη καρδιακή ανακοπή μετά από υπερβολική δόση ναρκωτικών. Οι γιατροί τον κήρυξαν εγκεφαλικά νεκρό. Στη συνέχεια προετοιμάστηκε για δωρεά οργάνων, σύμφωνα με την τυπική διαδικασία για νεκρούς δότες.

Αλλά περίπου μία ώρα μετά, πολλοί αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν απροσδόκητες κινήσεις. Σύμφωνα με το Popular Mechanics, ο Χούβερ άρχισε να «κινείται» στο χειρουργικό τραπέζι, με αποτέλεσμα δύο γιατροί να αρνηθούν να προχωρήσουν στη διαδικασία. Ένας συντηρητής οργάνων που ήταν παρών κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης είπε αργότερα στο NPR ότι ο Χούβερ φαινόταν να είναι ζωντανός, ακόμη και να έχει δάκρυα στα μάτια του.

Η διαδικασία ακυρώθηκε και ο Χούβερ, ο οποίος τώρα υποφέρει από μακροχρόνιες βλάβες στη μνήμη, την ομιλία και την κινητικότητα, αφέθηκε στη φροντίδα της αδερφής του. Η περίπτωσή του παραμένει ιατρικά ανεξήγητη.

Αυτές οι εμπειρίες δεν αντιμετωπίζονται πλέον αποκλειστικά ως ανέκδοτες. Οι ερευνητές έχουν αρχίσει να τα μελετούν πιο αυστηρά, με στόχο να προσδιορίσουν εάν αντικατοπτρίζουν την παρατεταμένη λειτουργία του εγκεφάλου ή κάτι πιο μυστηριώδες. Ωστόσο, οι ορισμοί γύρω από τον κλινικό θάνατο και τη συνείδηση αποδεικνύονται πιο ασαφείς από ό,τι είχε υποτεθεί προηγουμένως.

Πρόσφατες μελέτες έχουν καταγράψει εκρήξεις κυμάτων γάμμα – εγκεφαλική δραστηριότητα που σχετίζεται με τη μνήμη και την επίγνωση – που συμβαίνουν ακόμη και μετά από καρδιακή ανακοπή. Αυτές οι εκρήξεις έχουν τεκμηριωθεί χρησιμοποιώντας ηλεκτροεγκεφαλογραφήματα (ΗΕΓ) σε ελεγχόμενα ιατρικά περιβάλλοντα, υποδηλώνοντας ότι ο θάνατος μπορεί να μην είναι μια στιγμιαία διαδικασία.

Όπως αναφέρθηκε από το Popular Mechanics, αυτά τα ευρήματα αναπλαισιώνουν την ιατρική κατανόηση του τι κάνει ο εγκέφαλος στις τελευταίες του στιγμές. Οι επιστήμονες εικάζουν ότι αυτές οι αυξήσεις θα μπορούσαν να αντιπροσωπεύουν μια τελική προσπάθεια του εγκεφάλου να επεξεργαστεί πληροφορίες ή να αναζωογονηθεί, αν και ο σκοπός και τα ερεθίσματα παραμένουν ασαφή.

