ΚΟΣΜΟΣ

28.09.2025 21:40

Ιταλία – Υπουργός Άμυνας σε μέλη του GSF: «Αποφύγετε κινήσεις που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την ζωή σας»

28.09.2025 21:40
global_sumud _flotilla_new

O Ιταλός υπουργός Άμυνας Γκουίντο Κροζέτο συναντήθηκε σήμερα το απόγευμα με τριμελή επιτροπή της Global Sumud Flottilla.

«Αποφύγετε κινήσεις που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο κάθε ζωή, και κυρίως των Ιταλών ακτιβιστών», είπε ο Ιταλός υπουργός. Πρόσθεσε, δε, οτι «ο διακηρυγμένος στόχος της Flottilla είναι να βοηθήσει τον παλαιστινακό λαό, αλλά είναι βασικής σημασίας η προσπάθεια αυτή να μην οδηγήσει σε κινήσεις που δεν φέρνουν κανένα απτό αποτέλεσμα, αλλά κινδυνεύουν να προκαλέσουν δραματικές εξελίξεις».

Ο Κροζέτο επανέλαβε οτι οι ανώτατοι κρατοκοί ιθύνοντες της Ιταλίας καταβάλλουν συνεχείς προσπάθειες, αλλά «αν η Sumud Flottilla προχωρήσει σε κινήσεις με στόχο να σπάσει το ναυτικό μπλόκο, θα εκτεθεί σε υψηλότατους και μη διαχειρίσιμους κινδύνους, από την στιγμή που μιλάμε για σκάφη με επιβάτες πολίτες με δηλωμένο στόχο να σπάσουν έναν στρατιωτικό μηχανισμό».

«Η αποστολή μας προχωρεί προς την Γάζα. Κανείς μας δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια, πλέουμε σε διεθνή χωρικά ύδατα, σε καθεστώς πλήρους νομιμότητας. Η ευθύνη μας είναι αυτή», δήλωσε η εκπρόσωπος της Global Sumud Flottilla, Μαρία Έλενα Ντέλια.

Βανς: Εξετάζουμε το ενδεχόμενο χορήγησης πυραύλων Tomahawk στην Ουκρανία

ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε εκκλησία στο Μίσιγκαν – Τουλάχιστον ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες (Video)

Φρίκη στην Ινδία: Άνδρας αποκεφάλισε 5χρονο μπροστά στην μητέρα του – Τον σκότωσαν στο ξύλο οι γείτονες

panaitolikos-panathinaikos
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναιτωλικός – Παναθηναϊκός 1-2: Λυτρωτής Γερεμέγεφ στο 90+5′ έδωσε ανάσα στο «τριφύλλι»

maia-sandu-kalpi
ΚΟΣΜΟΣ

Εκλογές στη Μολδαβία: Το κυβερνών φιλοευρωπαϊκό κόμμα προηγείται με 42% στο 50% των ψήφων

trump-axiomatikos
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Πιστεύω σε δύο ημέρες θα έχουμε συμφωνία για τη Γάζα

paok-asteras
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αστέρας AKTOR – ΠΑΟΚ 3-3: Ματσάρα χωρίς νικητή στην Τρίπολη

vasilis-bisbikis-new
ΕΛΛΑΔΑ

Στον εισαγγελέα την Δευτέρα ο Βασίλης Μπισμπίκης για φθορές σε σταθμευμένα ΙΧ – Παραμένει κρατούμενος στο Α.Τ. Κηφισιάς (video)

doner kebab 77- new
ΚΟΣΜΟΣ

Έχασε τη μάχη του ντονέρ η Τουρκία: Οι Γερμανοί πέτυχαν να μην παρασκευάζεται με βάση κανόνες της Άγκυρας

dromos taxytita
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

«Μόλις 4 δευτερόλεπτα ανά χιλιόμετρο»: Καθηγητής μαθηματικών εξηγεί γιατί δεν έχει νόημα να τρέχουμε με 140 χλμ./ώρα

iordanidis
LIFESTYLE

«Ρε άντε κοιτάξτε τη δουλειά σας!»: Έξαλλος ο Τάσος Ιορδανίδης (Video)

klairi-katsantoni-new
LIFESTYLE

Κλαίρη Κατσαντώνη: Πώς είναι σήμερα η «Ελένη» από το «Ρετιρέ» - Σπάνια δημόσια εμφάνιση της ηθοποιού (Photos)

liagkas-mpalaskas-new
MEDIA

Το Πρωινό: H σύσκεψη για το ...στριπτίζ Μπαλάσκα και το τηλεφώνημα στον Λιάγκα

