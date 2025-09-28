search
ΚΥΡΙΑΚΗ 28.09.2025
LIFESTYLE

28.09.2025 09:34

Mαζωνάκης για Δρομοκαΐτειο: «Μια βόλτα πέρασα και το έκαναν θέμα» – Η στιγμή της αμηχανίας στο «The Voice of Greece» (Videos)

28.09.2025 09:34
mazo1

Ο Γιώργος Μαζωνάκης, αιφνιδιάζοντας το κοινό του The Voice of Greece, αναφέρθηκε on air στην προσωπική του εμπειρία στο Δρομοκαΐτειο, λέγοντας χιουμοριστικά «εγώ μια βόλτα πήγα».

Το αγαπημένο μουσικό ριάλιτι επέστρεψε δυναμικά στον ΣΚΑΪ το βράδυ του Σαββάτου (27/9), εγκαινιάζοντας τον 11ο κύκλο του, με παρουσιαστή τον Γιώργο Καπουτζίδη και κριτική επιτροπή αποτελούμενη από τους Έλενα Παπαρίζου, Χρήστο Μάστορα, Πάνο Μουζουράκη και τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο οποίος επανήλθε στη θέση του coach μετά την πολύκροτη προσωπική του περιπέτεια.

Η επιστροφή του Γιώργου Μαζωνάκη στο πλατό συνοδεύτηκε από έντονη συναισθηματική φόρτιση, αλλά και μερικά αιχμηρά σχόλια. Ο τραγουδιστής εμφανίστηκε εντυπωσιακά ντυμένος στα λευκά, υπό τους ήχους του τραγουδιού «Ανήκω σε μένα», και καταχειροκροτήθηκε από το κοινό. Κατά την είσοδό του, αγκάλιασε θερμά τον Γιώργο Καπουτζίδη, με τον οποίο αντάλλαξαν χιουμοριστικά πειράγματα.

Όταν ο παρουσιαστής αναφέρθηκε στην περσινή πορεία του στο σόου, ο Γιώργος Μαζωνάκης απάντησε με μία φράση που προκάλεσε αμηχανία στο πλατό: «Εγώ μια βόλτα πέρασα και το έκαναν βούκινο», σχολίασε, αναφερόμενος έμμεσα στην ακούσια νοσηλεία του στο Δρομοκαΐτειο και τις νομικές ενέργειες που έχει ήδη κινήσει εναντίον συγγενικών του προσώπων.

Η στιγμή προκάλεσε στιγμιαία σιγή από τους υπόλοιπους coaches, όμως η ροή της εκπομπής συνεχίστηκε κανονικά, με τον Γιώργο Μαζωνάκη να συμμετέχει με ενέργεια, χιούμορ και έντονη διάθεση για… πειράγματα.

Συγκίνηση προκάλεσε και η ερμηνεία του Γιώργου Μαζωνάκη με τον Χρήστο Μάστορα στο θρυλικό «Υπάρχω» του Στέλιου Καζαντζίδη, με το κοινό να αποθεώνει τους δύο καλλιτέχνες.

routsi_syntagma
ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονιστικές στιγμές στο Σύνταγμα: Συμμετέχοντες στο Greece Race for the Cure στο πλεύρο του Πάνου Ρούτσι – Οι δύο αγώνες σε εικόνες (Video)

routsi_syrigos
LIFESTYLE

Συρίγος υπέρ Ρούτσι: «Αυτά τα σκουπίδια, όσες άκρες και αν έχουν, θα οδηγηθούν στους κάδους» (Video)

ekav_new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Όχημα παρέσυρε γυναίκα – Μεταφέρθηκε διασωληνωμένη στο νοσοκομείο

MITSOTQAKIS NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στο Facebook: Οι εγχώριες φωνές της μεμψιμοιρίας, του «όχι σε όλα» και του «ναι στο τίποτα» δεν βλέπουν ούτε θέλουν μια ισχυρή Ελλάδα

vrettos_niki_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκη: Διεγράφη οριστικά ο βουλευτής Νίκος Βρεττός – Ο λόγος της απομάκρυνσής του

dromos taxytita
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

«Μόλις 4 δευτερόλεπτα ανά χιλιόμετρο»: Καθηγητής μαθηματικών εξηγεί γιατί δεν έχει νόημα να τρέχουμε με 140 χλμ./ώρα

klairi-katsantoni-new
LIFESTYLE

Κλαίρη Κατσαντώνη: Πώς είναι σήμερα η «Ελένη» από το «Ρετιρέ» - Σπάνια δημόσια εμφάνιση της ηθοποιού (Photos)

doner kebab 77- new
ΚΟΣΜΟΣ

Έχασε τη μάχη του ντονέρ η Τουρκία: Οι Γερμανοί πέτυχαν να μην παρασκευάζεται με βάση κανόνες της Άγκυρας

liagkas-mpalaskas-new
MEDIA

Το Πρωινό: H σύσκεψη για το ...στριπτίζ Μπαλάσκα και το τηλεφώνημα στον Λιάγκα

xaris doukas 55- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση OPINION POLL: Στο 55,1% η δημοφιλία Δούκα - «Ναι» στην απόφασή του για τη Βασ. Όλγας λέει το 75,9%

1 / 3