Mαζωνάκης για Δρομοκαΐτειο: «Μια βόλτα πέρασα και το έκαναν θέμα» – Η στιγμή της αμηχανίας στο «The Voice of Greece» (Videos)

Ο Γιώργος Μαζωνάκης, αιφνιδιάζοντας το κοινό του The Voice of Greece, αναφέρθηκε on air στην προσωπική του εμπειρία στο Δρομοκαΐτειο, λέγοντας χιουμοριστικά «εγώ μια βόλτα πήγα».

Το αγαπημένο μουσικό ριάλιτι επέστρεψε δυναμικά στον ΣΚΑΪ το βράδυ του Σαββάτου (27/9), εγκαινιάζοντας τον 11ο κύκλο του, με παρουσιαστή τον Γιώργο Καπουτζίδη και κριτική επιτροπή αποτελούμενη από τους Έλενα Παπαρίζου, Χρήστο Μάστορα, Πάνο Μουζουράκη και τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο οποίος επανήλθε στη θέση του coach μετά την πολύκροτη προσωπική του περιπέτεια.

Η επιστροφή του Γιώργου Μαζωνάκη στο πλατό συνοδεύτηκε από έντονη συναισθηματική φόρτιση, αλλά και μερικά αιχμηρά σχόλια. Ο τραγουδιστής εμφανίστηκε εντυπωσιακά ντυμένος στα λευκά, υπό τους ήχους του τραγουδιού «Ανήκω σε μένα», και καταχειροκροτήθηκε από το κοινό. Κατά την είσοδό του, αγκάλιασε θερμά τον Γιώργο Καπουτζίδη, με τον οποίο αντάλλαξαν χιουμοριστικά πειράγματα.

Όταν ο παρουσιαστής αναφέρθηκε στην περσινή πορεία του στο σόου, ο Γιώργος Μαζωνάκης απάντησε με μία φράση που προκάλεσε αμηχανία στο πλατό: «Εγώ μια βόλτα πέρασα και το έκαναν βούκινο», σχολίασε, αναφερόμενος έμμεσα στην ακούσια νοσηλεία του στο Δρομοκαΐτειο και τις νομικές ενέργειες που έχει ήδη κινήσει εναντίον συγγενικών του προσώπων.

Η στιγμή προκάλεσε στιγμιαία σιγή από τους υπόλοιπους coaches, όμως η ροή της εκπομπής συνεχίστηκε κανονικά, με τον Γιώργο Μαζωνάκη να συμμετέχει με ενέργεια, χιούμορ και έντονη διάθεση για… πειράγματα.

Συγκίνηση προκάλεσε και η ερμηνεία του Γιώργου Μαζωνάκη με τον Χρήστο Μάστορα στο θρυλικό «Υπάρχω» του Στέλιου Καζαντζίδη, με το κοινό να αποθεώνει τους δύο καλλιτέχνες.

