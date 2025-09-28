Το Μαξίμου ετοιμάζεται να προωθήσει σχέδιο απαγόρευσης των σόσιαλ στους κάτω των 15 ετών – Υπό δοκιμή πλάνο σε 5 χώρες

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Η Ελλάδα μπορεί να γίνει η πρώτη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που θα μπλοκάρει τη πρόσβαση στα σόσιαλ για ανήλικους κάτω των 15 ετών.
Είναι κάτι για το οποίο ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε προϊδεάσει κατά την επίσκεψή του στη Νέα Υόρκη (σε εκδήλωση της Αυστραλίας με αντίστοιχο αντικείμενο συζήτησης όπου δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο απαγόρευσης στα σόσιαλ από την ηλικία των 16 ετών) και δημοσίευμα του alfavita, αναφέρει ότι το σχέδιο αυτό βρίσκεται ήδη στα χέρια του Μαξίμου και μπορεί να εφαρμοστεί άμεσα.
Πρόκειται για πλήρη απαγόρευση πρόσβασης τόσο σε κοινωνικά δίκτυα, όσο και σε επιβλαβείς ιστότοπους όπως σελίδες τζόγου, πορνογραφικού περιεχομένου κ.α.
Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ανακοίνωσε ότι πέντε χώρες – Γαλλία, Ισπανία, Ελλάδα, Δανία και Ιταλία – θα δοκιμάσουν το ευρωπαϊκό μοντέλο επιβεβαίωσης ηλικίας μέσω εθνικών εφαρμογών.
Στην Ελλάδα, η δοκιμή θα γίνει μέσω του gov.gr Wallet, που θα λειτουργήσει και ως «ψηφιακό φίλτρο ηλικίας». Να θυμίσουμε ότι η Αυστραλία ήταν η πρώτη χώρα που απαγόρευσε την πρόσβαση σε σόσιαλ για άτομα κάτω των 16 ετών, απόφαση που επικροτήθηκε και τώρα κι άλλα κράτη θέλουν να ακολουθήσουν.
Το υπό επεξεργασία σχέδιο περιλαμβάνει τα εξής:
Η εφαρμογή του «κόφτη» μπορεί να γίνει σε τρία επίπεδα:
Η επαλήθευση ηλικίας προφανώς και δεν θα αρκεί καθώς θα πρέπει να στηθούν μηχανισμοί επαλήθευσης που θα πρέπει να είναι αξιόπιστοι και παράλληλα θα διασφαλίζουν την ιδιωτικότητα του χρήστη.
Ετσι, το υπό επεξεργασία σχέδιο περιλαμβάνει:
