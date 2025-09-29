Αφροδίτη Λατινοπούλου: Απορρίφθηκαν τα ασφαλιστικά μέτρα κατά της Εθνικής Πινακοθήκης για την «σαγήνη του Αλλόκοτου»

Απορριπτική ήταν η απόφαση του δικαστηρίου για την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων της Αφροδίτης Λατινοπούλου κατά της Εθνικής Πινακοθήκης για την έκθεση η «Σαγήνη του Αλλόκοτου».



Με απόφασή του το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών απέρριψε την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που είχε καταθέσει η Αφροδίτη Λατινοπούλου κατά της Εθνικής Πινακοθήκης για την έκθεση «Η Σαγήνη του Αλλόκοτου». Η κα Λατινοπούλου τον περασμένο Ιούνιο είχε καταθέσει αγωγή κατά της Εθνικής Πινακοθήκης ενώ είχε προχωρήσει και σε ασφαλιστικά μέτρα για την συγκεκριμένη έκθεση.



Λατινοπούλου: Η Πινακοθήκη δεν είναι ιδιωτικό ατελιέ ελιτίστικων παρεών



Μάλιστα η ίδια σε ανάρτησή της στο Instagram είχε αναφέρει τότε ότι « ως δικηγόρος αλλά πάνω απ’ όλα ως Ελληνίδα Χριστιανή Ορθόδοξη, καταθέτω αγωγή κατά της Εθνικής Πινακοθήκης. Και θα υπάρξουν και ασφαλιστικά μέτρα. Η Πινακοθήκη δεν είναι ιδιωτικό ατελιέ ελιτίστικων προοδευτικών παρεών που βγάζουν τα κόμπλεξ τους πάνω στην ορθοδοξία. Είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου.



Και χρηματοδοτείται από εμάς μέσω των φόρων μας. Από εμένα, από εσένα, από κάθε Έλληνα. Η ελευθερία της τέχνης σταματά εκεί που ξεκινά η προσβολή της Πίστης μας».

Από την πλευρά της η Εθνική Πινακοθήκη ενημερώνει ότι δημοσιεύθηκε σήμερα, η υπ’ αριθ. 168/2025 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία απορρίφθηκε ως απαράδεκτη η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που είχε καταθέσει η αρχηγός πολιτικού κόμματος Αφροδίτη Λατινοπούλου κατά της Εθνικής Πινακοθήκης, με την οποία ζητούσε την αφαίρεση, άλλως τη μη επανατοποθέτηση των έργων τέχνης του εικαστικού Χριστόφορου Κατσαδιώτη από την περιοδική έκθεση με τίτλο «Η Σαγήνη του Αλλόκοτου», η οποία φιλοξενείται από 22 Ιανουαρίου 2025 έως 30 Σεπτεμβρίου 2025 στο κεντρικό κτήριο της Εθνικής Πινακοθήκης.





Απορρίφθηκαν ασφαλιστικά μέτρα περίπου 400 πιστών



Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη εβδομάδα απορρίφθηκε από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών και η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων 400 περίπου πιστών, οι οποίοι ζητούσαν την έκδοση προσωρινής διαταγής απαγόρευσης της ίδιας έκθεσης.

Όπως ανακοίνωσε η Εθνική Πινακοθήκη στις 25 Σεπτεμβρίου 2025 συζητήθηκε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, αίτηση 400 και πλέον πιστών κατά της Εθνικής Πινακοθήκης και της Υπουργού Πολιτισμού, με την οποία ζήτησαν να εκδοθεί προσωρινή διαταγή που να απαγορεύει την έκθεση υπό την ονομασία «Η Σαγήνη του Αλλόκοτου», που φιλοξενείται στην Εθνική Πινακοθήκη από 22.01.2025 και επικουρικά να τοποθετηθεί πινακίδα στο χώρο της έκθεσης που να προειδοποιεί τους επισκέπτες για το ενδεχόμενο προσβολής της προσωπικότητάς τους.



Ως λόγος λήψης των αιτηθέντων ασφαλιστικών μέτρων, προβλήθηκε από την πλευρά των αιτούντων ότι τα εκτιθέμενα στην Εθνική Πινακοθήκη έργα τέχνης είναι βλάσφημα, προσβάλλουν τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις και είναι άμεσος ο κίνδυνος πρόκλησης μίσους και βίας.



Η Εθνική Πινακοθήκη και το ΥΠΠΟ υποστήριξαν ότι η έκθεση παρουσιάζει σύγχρονα έργα τέχνης, δεν προτρέπει σε μίσος ή προσβολή ομάδων, και η παρουσίαση γίνεται με σαφή καλλιτεχνική πρόθεση και τεκμηρίωση.

Τα πολύπαθα έργα τέχνης είχαν βανδαλιστεί από τον πρώην βουλευτή της Νίκης Νίκο Παπαδόπουλο και είχαν επανατοποθετηθεί τον περασμένο Μάρτιο στην Εθνική Πινακοθήκη.

