29.09.2025 18:10

Τσίπρας: Αρχές Δεκεμβρίου το βιβλίο του στα βιβλιοπωλεία, από τις εκδόσεις Gutenberg – Τι περιέχουν τα 11 κεφάλαια

29.09.2025 18:10
TSIPRAS NEW

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η έκδοση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα και σύμφωνα με τους συνεργάτες του, αναμένεται  στις προθήκες των βιβλιοπωλείων μέχρι τις αρχές Δεκεμβρίου από τις εκδόσεις Gutenberg.

Σύμφωνα με το Γραφείο του, το βιβλίο, που ολοκληρώθηκε τις προηγούμενες ημέρες, αποτελεί μαρτυρία -και μάλιστα του ίδιου του πρωταγωνιστή- των κρίσιμων γεγονότων μιας από τις πιο ταραγμένες περιόδους της μεταπολιτευτικής ελληνικής ιστορίας.

Στα έντεκα κεφάλαιά του, ο συγγραφέας περιγράφει και αποκαλύπτει το δραματικό παρασκήνιο των διαπραγματεύσεων, άγνωστες συνομιλίες με ξένους ηγέτες, τι τον οδήγησε στην απόφασή του για το δημοψήφισμα, αλλά και τη ναρκοθετημένη διαδρομή αμέσως μετά τη συμφωνία για την έξοδο της χώρας από τα μνημόνια.

Ο Αλέξης Τσίπρας δεν αποφεύγει, το αντίθετο μάλιστα, να εξηγήσει και να αποτιμήσει κριτικά και αυτοκριτικά  τις κεντρικές του επιλογές σε όλη αυτή τη πορεία. Ενώ δεν διστάζει να αναφερθεί και σε όσα συνέβησαν τη περίοδο 2019-2023, τις αιτίες της ήττας καθώς και την κρίση στον ΣΥΡΙΖΑ που ακολούθησε την παραίτησή του.

Τέλος, στο βιβλίο καταγράφει την προσωπική του «πυξίδα», την  οραματική του κατάθεση για το αύριο της Αριστεράς, της προοδευτικής παράταξης και της χώρας

