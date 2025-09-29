Πόθεν έσχες: Αυτοί είναι «τα ρετιρέ» της Βουλής – Ποιοι είναι οι «πληβείοι» του κονοβουλίου

Τα εισοδήματα των βουλευτών, βάσει των όσων δήλωσαν οι ίδιοι στο «πόθεν έσχες» τους ήρθαν στο φως της δημοσιότητας, αποκαλύπτοντας ποιοι είναι οι έχοντες και ποιοι οι «φτωχοί» της Βουλής.

Στην κορυφή της λίστας των …πλουσίων βρίσκεται ο Παύλος Σαράκης, ανεξάρτητος βουλευτής, πλέον, εκλεγμένος με την Ελληνική Λύση. Και αυτό εξαιτίας των κάτι παραπάνω από 18 εκατ. ευρώ που έλαβε, ως υψηλότατη αμοιβή, από τις ΗΠΑ ως δικηγόρος των «προστατευόμενων μαρτύρων» στην υπόθεση Novartis.

Στους οικονομικά ισχυρούς μπαίνει και ο Στέφανος Κασσελάκης, πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, με περιουσία που ξεπερνά τα 5 εκατ. ευρώ, δηλώνοντας εισοδήματα 1,7 εκατ. δολαρίων και επενδύσεις σε μετοχές και funds άνω των 3,5 εκατ. ευρώ.

Σημαντική οικονομική επιφάνεια εμφανίζουν και κυβερνητικά στελέχη. Μεταξύ άλλων, η Νίκη Κεραμέως δηλώνει καταθέσεις ύψους 1.216.896 ευρώ και 139.123.66 δολαρίων, και μετοχές σε ομόλογα ύψους 231.468 ευρώ.

Ο Νίκος Δένδιας δήλωσε ακίνητο στην Αγγλία, το οποίο περιήλθε στην κατοχή του με καθεστώς «δικαιώματος μακράς μίσθωσης (leasehold)» για 999 χρόνια.

Σύμφωνα με όσα περιλαμβάνονται στη δήλωση περιουσιακής κατάστασης, για τη μακρά μίσθωση του συγκεκριμένου ακινήτου 130,34 τ.μ., το οποίο κατασκευάστηκε το 1950, 250.000 λίρες «καλύφθηκαν από εισοδήματα προηγούμενων ετών και 1.300.000 λίρες από εισοδήματα του 2023 και προμέρισμα χρήσης 2023, όπως και λοιπά έξοδα συναλλαγής».

Ο Μάκης Βορίδης κατά το οικονομικό έτος 2023 αγόρασε ομόλογα της «Μυτιληναίος» αξίας 134.000 ευρώ και μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων της Πειραιώς αξίας 900.000 ευρώ.

Ο Σταύρος Παπασταύρου το 2023 προχώρησε σε αγορά ακινήτου (διαμέρισμα 126 τ.μ. σε οικόπεδο 1,9 στρεμμάτων) στις Σπέτσες καταβάλλοντας 779.841 ευρώ.

Η Όλγα Κεφαλογιάννη έχει καταθέσεις 1.254.681 ευρώ, ενώ παράλληλα απέκτησε μονοκατοικία 687 τ.μ. στο Ψυχικό (με γονική παροχή) και διαμέρισμα 214 τ.μ. στην Αθήνα έναντι 570.000 ευρώ. Υψηλές καταθέσεις που ξεπερνούν το 1.147.00 ευρώ εμφανίζει και ο Κώστας Τσιάρας, ενώ ο Λευτέρης Αυγενάκης δηλώνει εισοδήματα 614.884 ευρώ, ενώ ο ευρωβουλευτής Μανώλης Κεφαλογιάννης αγόρασε ομόλογα συνολικής αξίας 671.000 ευρώ.

Δύο βοσκοτόπια συνολικής αξίας 3.500 ευρώ στη Χίο αγόρασε κατά 50% ο βουλευτής της ΝΔ Νότης Μηταράκης.

Ο Λευτέρης Αυγενάκης μείωσε τις δανειακές του υποχρεώσεις κατά 657.383,23 ευρώ, καθώς έλαβε το ποσό των 580.000 ευρώ στην κατηγορία εσόδων: «ΠΟΣΑ ΑΠΟ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΔΑΝΕΙΑ, ΔΩΡΕΕΣ, ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ, ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΟΔ., ΕΦΑΠΑΞ ΚΛΠ».

Από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, ο Παύλος Γερουλάνος δηλώνει εισοδήματα 1.254.737 ευρώ, ενώ απέκτησε μετοχές 813.387 δολαρίων. Ο Γιώργος Παπανδρέου προχώρησε το 2023 στην αγορά ημιτελούς διώροφης μονοκατοικίας 286 τ.μ. σε οικόπεδο 1,7 στρεμμάτων στην Βάρη έναντι 250.000 ευρώ με δάνειο. Εκ παραδρομής, σύμφωνα με συνεργάτες του, δεν έχει συμπεριληφθεί το δάνειο για την αγορά σπιτιού, με τους ίδιους να αναφέρουν πως θα διορθωθεί.

Η Έλενα Ακρίτα, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, δήλωσε για το 2023 εισοδήματα που φτάνουν τις 85.000 ευρώ και για το 2022 ύψους 133.269. Οι καταθέσεις της φτάνουν τις 653.655 ευρώ, 93.310 δολάρια και 147.439 λίρες Αγγλίας, ενώ εμφάνισε συνολικά 13 εγγραφές σε ακίνητα, ανάμεσά τους δυο διαμερίσματα στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Στους γνωστούς για τα υψηλά εισοδήματά τους συγκαταλέγεται και ο Δημήτρης Παπαδημούλης, τέως ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.



Το χαρτοφυλάκιο μετοχών και αμοιβαίων κεφαλαίων του αποτιμάται σε 1.456.080,98 ευρώ, ενώ τα εισοδήματά του από μισθωτές υπηρεσίες, ενοίκια, ακίνητα, μερίσματα, τόκους κ.λπ. ανέρχονται 295.693,55 ευρώ για το έτος 2023.



Οι καταθέσεις του σε ελληνικές και βελγικές τράπεζες ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο ευρώ, με συνδικαιούχους είτε τη σύζυγό του είτε τα παιδιά του.

Ο Αλέξης Τσίπρας στο Πόθεν Έσχες του 2024 (χρήση 2023) δηλώνει την δημιουργία – απόκτηση του Ινστιτούτου για την Ειρήνη και την Δημοκρατία (ΑΜΚΕ) με αρχικό κεφάλαιο 2.700 ευρώ.

Οι… πένητες της Βουλής

Ωστόσο, υπάρχουν πολιτικοί που εμφανίζουν χαμηλά ή ακόμη και μηδενικά εισοδήματα. Η Αφροδίτη Λατινοπούλου δήλωσε μόλις 3.000 ευρώ εισόδημα.

Οι Δημήτρης Νατσιός και Δημήτρης Κουτσούμπας κατατάσσονται στους «φτωχότερους» αρχηγούς.

Ο πρόεδρος της Νίκης δήλωσε εισοδήματα ύψους περίπου 22.000 ευρώ, ενώ οι καταθέσεις του είναι λίγο κάτω από τα 2.000.

Ο Γ. Γ. του ΚΚΕ δηλώνει εισοδήματα που αγγίζουν τα 65.000 ευρώ από τη βουλευτική αποζημίωση, δεν διαθέτει μετοχές, οι καταθέσεις του είναι κοντά στα 10.600 ευρώ, ενώ διαθέτει δυο μικρά διαμερίσματα από γονική παροχή στη Λαμία.

Εντύπωση προκαλεί η περίπτωση του ανεξάρτητου βουλευτή Μιχαήλ Γαυγιωτάκη, ο οποίος εκλέχτηκε με τους Σπαρτιάτες. Το 2022 – πριν εκλεγεί βουλευτής – δήλωσε εισοδήματα 60 ευρώ και καταθέσεις 23 ευρώ, ενώ ένα χρόνο αργότερα, όποτε και εκλέχτηκε, δήλωσε συνολικά 43.330 από βουλευτική αποζημίωση, διάθεση περιουσιακών στοιχείων και αγροτική δραστηριότητα.

