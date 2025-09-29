Γιάννης Αντετοκούνμπο: Mε… zoom στην media day των Μπακς λόγω… κορωνοϊού – Ακόμη στην Αθήνα ο Greak Freak

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
O κορωνοϊός εμπόδισε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να ταξιδέψει στο Μιλγουόκι και να παρευρεθεί στη media day της ομάδας του σύμφωνα με τον γενικό διευθυντή των Μπακς, Τζον Χορστ.
Ωστόσο, οι Μπακς μέσω της πλατφόρμας Zoom, κατέστησαν εφικτή την συμμετοχή του Γιάννη από την Ελλάδα όπου βρίσκεται ακόμη.
«Προσωπικά, νιώθω πολύ καλά. Η αυτοπεποίθησή μου βρίσκεται στο υψηλότερο σημείο αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο Greek Freak.
Καθώς ξεκινά η προετοιμασία των Μπακς, η ομάδα του Μιλγουόκι δεν έδωσε σαφή εικόνα για το πόσο θα απουσιάσει o σταρ του NBA.
Η πρεμιέρα των Μπακς στην προετοιμασία είναι προγραμματισμένη για τις 6 Οκτωβρίου απέναντι στους Μαϊάμι Χιτ, ενώ εντός έδρας θα παίξουν στις 22 Οκτωβρίου, κόντρα στους Ουάσιγκτον Ουίζαρντς.
