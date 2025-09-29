Γιάννης Αντετοκούνμπο: Mε… zoom στην media day των Μπακς λόγω… κορωνοϊού – Ακόμη στην Αθήνα ο Greak Freak

O κορωνοϊός εμπόδισε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να ταξιδέψει στο Μιλγουόκι και να παρευρεθεί στη media day της ομάδας του σύμφωνα με τον γενικό διευθυντή των Μπακς, Τζον Χορστ.

Ωστόσο, οι Μπακς μέσω της πλατφόρμας Zoom, κατέστησαν εφικτή την συμμετοχή του Γιάννη από την Ελλάδα όπου βρίσκεται ακόμη.

«Προσωπικά, νιώθω πολύ καλά. Η αυτοπεποίθησή μου βρίσκεται στο υψηλότερο σημείο αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο Greek Freak.

Giannis Antetokounmpo joins #Bucks media day from Greece, where he is recovering from COVID.



“Me personally, I’m feeling good. My confidence is at an all-time high right now.”



“We have a young team. A team that’s going to play very very hard, that’s going to play fast.” pic.twitter.com/9ZozRsffvM — Karl Winter (@KarlWinterTV) September 29, 2025

Καθώς ξεκινά η προετοιμασία των Μπακς, η ομάδα του Μιλγουόκι δεν έδωσε σαφή εικόνα για το πόσο θα απουσιάσει o σταρ του NBA.

Giannis Antetokounmpo has COVID and will miss media day, per @JamalCollier pic.twitter.com/r9bnsdKbYZ September 29, 2025





Η πρεμιέρα των Μπακς στην προετοιμασία είναι προγραμματισμένη για τις 6 Οκτωβρίου απέναντι στους Μαϊάμι Χιτ, ενώ εντός έδρας θα παίξουν στις 22 Οκτωβρίου, κόντρα στους Ουάσιγκτον Ουίζαρντς.

