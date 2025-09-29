Ομιλία της Σακελλαροπούλου στην παρουσίαση του βιβλίου του Τάσου Γιαννίτση

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Η Κατερίνα Σακελλαροπούλου θα μιλήσει σήμερα το απόγευμα για πρωτη φορά μετά την αποχωρησή της από την Προεδρία της Δημοκρατίας και ως εκ τούτου η τοποθέτησή της αναμένεται με ενδιαφέρον..
Συγκεκριμένα θα απευθύνει ομιλία στην παρουσίαση του βιβλίου του Τάσου Γιαννίτση που έχει τίτλο «Ελλάδα, 1953-2024: Χρόνος και Πολιτική Οικονομία».
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα «Γιάννης Μαρίνος» του Συλλόγου «Οι Φίλοι της Μουσικής» στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.
