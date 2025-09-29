Ομιλία της Σακελλαροπούλου στην παρουσίαση του βιβλίου του Τάσου Γιαννίτση

Η Κατερίνα Σακελλαροπούλου θα μιλήσει σήμερα το απόγευμα για πρωτη φορά μετά την αποχωρησή της από την Προεδρία της Δημοκρατίας και ως εκ τούτου η τοποθέτησή της αναμένεται με ενδιαφέρον..

Συγκεκριμένα θα απευθύνει ομιλία στην παρουσίαση του βιβλίου του Τάσου Γιαννίτση που έχει τίτλο «Ελλάδα, 1953-2024: Χρόνος και Πολιτική Οικονομία».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα «Γιάννης Μαρίνος» του Συλλόγου «Οι Φίλοι της Μουσικής» στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

