«Άνοιγμα» της εβδομάδας με πρωτιά τηλεθέασης για το Mega (29/9)

Την πρωτοκαθεδρία στις προτιμήσεις των τηλεθεατών συγκέντρωσε τη Δευτέρα, προτελευταία ημέρα του Σεπτεμβρίου, το Mega, με τον Alpha να το ακολουθεί από «κοντινή απόσταση».

Ο ΑΝΤ1 ήταν η τρίτη επιλογή του με επίδοση που είχε χαρακτηριστικά σχεδόν ίδια με της προπερασμένης Δευτέρας και γενικώς το κανάλι του Αμαρουσίου από τα μέσα του μήνα έχει ξαναπάρει τα «πάνω» του.

Σταθερός στα μονοψήφια, πάντως με επίδοση ελάχιστα κάτω από το 10%, πορεύτηκε χθες ο ΣΚΑΪ, αφήνοντας πίσω του το Star, το Open, τα κρατικά κανάλια και το ΜΑΚ TV.

Διαβάστε επίσης:

Ένδεια ή σκοπιμότητα; Το γαϊτανάκι με τον Βασίλη Μπισμπίκη ως φερετζές της μιντιακής κατάπτωσης (videos)

Ιστορική συμφωνία της ΕΡΤ με την ΕΟΕ – Θα μεταδίδονται τηλεοπτικά όλα τα ολυμπιακά αθλήματα

ΕΡΤ: «Πρωτοπόρος, οδηγεί την ελληνική τηλεόραση στη νέα εποχή» – Όσα ειπώθηκαν στην παρουσίαση περιεχομένου για τησεζόν 2025-2026