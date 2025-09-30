search
30.09.2025 13:45

Χρυσοχοΐδης: « 50 άοπλοι αστυνομικοί θα προσληφθούν ως διαμεσολαβητές με τις κοινότητες των Ρομά»

30.09.2025 13:45
XRISOXOIDIS_0404_1460-820_NEW

Το πλαίσιο δράσεων αστυνόμευσης στους καταυλισμούς των Ρομά, για να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικότερα η εγκληματικότητα, περιέγραψε, μεταξύ άλλων, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης σε συνέντευξή του χθες βράδυ στον τηλεοπτικό σταθμό Action24.

Όπως υποστήριξε ο κ. Χρυσοχοΐδης «ένα 75%-80% της εγκληματικότητας που αφορά τους πολίτες προέρχεται από αυτές τις ομάδες (σ.σ. των Ρομά)… δυστυχώς και εδώ υπάρχουν μεγάλες ευθύνες διαχρονικά σχετικά με τα ζητήματα ενσωμάτωσης κ.λπ., όμως η δική μου δουλειά είναι να καταπολεμήσω την εγκληματικότητα και ξεκινήσαμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια».

Αναπτύσσοντας το πλέγμα της αστυνόμευσης, που έχει σχεδιαστεί, σημείωσε πως, ως πρώτο βήμα «πρέπει μέσα στους οικισμούς, όπως [γίνεται] μέσα στις συνοικίες, στις πόλεις, παντού σε όλη τη χώρα, να υπάρχουν περιπολούντες αστυνομικοί. Εκεί όπου εκκολάπτεται η εγκληματικότητα, σε περίπου ένα μήνα, ένστολοι ένοπλοι αστυνομικοί θα περιπολούν μέσα στους οικισμούς μέρα και νύχτα, θα αναπτύσσουν διάλογο με τους πολίτες, με τους ανθρώπους των συνοικιών, των γειτονιών αυτών και θα επιβληθεί ο νόμος. Δεν νοείται διαφορετική πραγματικότητα».

Ρομά αστυνομικοί

Σχετικά με την «πρόσληψη Ρομά Αστυνομικών» ο υπουργός διευκρίνισε πως, «η αστυνομία θα προσλάβει περίπου 50 ένστολους αστυνομικούς, άοπλους, ειδικών καθηκόντων, οι οποίοι θα είναι κοντά στα Αστυνομικά Τμήματα των περιοχών που ζουν αυτές οι ευάλωτες ομάδες και θα παίξουν τον ρόλο του κοινωνικού διαμεσολαβητή, αυτή θα είναι η αποστολή τους». Πρόσθεσε, επίσης, σχετικά, πως «και σήμερα στην αστυνομία υπάρχουν κάποιοι πολίτες που ανήκουν στη φυλή Ρομά, που πέρασαν με τις πανελλαδικές, άρα, λοιπόν, εάν κάποιοι ενδιαφέρονται να μπουν σε αυτή την ομάδα θα είναι πάρα πολύ σημαντικό, θα εκπαιδευτούν σε σημαντικά θέματα που σχετίζονται με τον ρατσισμό, με τη δημοκρατία και τα δικαιώματα όλα αυτά και θα αποτελούν τον “βοηθό” της αστυνομίας, αλλά και των κατοίκων για τα θέματα που αφορούν στην κοινωνική ειρήνη».

Κατέληξε, σχετικά, «υπάρχει το μέρος της καταστολής, το ζήτημα της συμμετοχής μας στην καθημερινή παρουσία μας στους και από την άλλη πλευρά το κοινωνικό ζήτημα, στο οποίο οφείλουμε να συμβάλουμε, όχι μόνο εμείς η αστυνομία, αλλά και άλλες υπηρεσίες».

Μπισμπίκης και αλκοτέστ

Με αφορμή το τροχαίο στο οποίο ενεπλάκη ο ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη ανακοίνωσε πως σε περίπου ένα μήνα θα ενταθούν οι έλεγχοι αλκοτέστ που πραγματοποιεί η ειδική υπηρεσία της Τροχαίας, η ΟΕΠΤΑ, «δεν θα υπάρχει κεντρική λεωφόρος που αργά τη νύχτα δεν θα είναι χωρίς έλεγχο. Διότι έχουμε ενισχύσει την ΟΕΠΤΑ, που κάνει τους ειδικούς ελέγχους, με περίπου 100 άτομα και αυτοί οι νέοι αστυφύλακες θα πλαισιώσουν τις νέες ομάδες για το αλκοτέστ».

Ενδοοικογενειακή βία

Σχετικά με τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας σημείωσε πως «είναι αδιανόητο ότι κάθε βράδυ περίπου έχουμε 100 καταγγελίες και έχουμε τόσα πολλά περιστατικά. Μόνο στην Αθήνα, κάθε βράδυ, 80, 85 καταγγελίες. Αυτό δείχνει το μέγεθος του προβλήματος και η αστυνομία πραγματικά ασκεί έναν τεράστιο κοινωνικό ρόλο». Πρόσθεσε, επίσης πως πέρυσι μέσα στον χρόνο είχαμε 100.000 καταγγελίες, 20.000 συλλήψεις, εκ των οποίων περίπου 2.500 με 3.000 προφυλακίσεις και συμπλήρωσε πως και φέτος τα νούμερα είναι περίπου τα ίδια.

Δημοσκοπήσεις

Σχετικά με τις δημοσκοπήσεις ο κ. Χρυσοχοΐδης σημείωσε πως «όχι τυχαία η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται εδώ, σε αυτό το σημείο… Διότι, όπως βλέπετε, γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια και καθημερινά τροφοδοτείται η κοινωνία, η οικονομία, η χώρα, με πολιτικές, με στήριξη. Δεν είναι λυμένα όλα τα προβλήματα και μάλιστα σε μια εποχή που έχουν συσσωρευτεί… σε αυτή, λοιπόν, τη μεγάλη αναταραχή, υπάρχει μια χώρα, η οποία έχει έναν από τους πιο υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης στην Ευρώπη. Υπάρχει μια χώρα που έχει λύσει με πολύ μεγάλη σύνεση και υπομονή του ίδιου του κόσμου, του λαού και την ευθύνη της κυβέρνησης, το δημοσιονομικό ζήτημα, να έχουμε μια σταθερή οικονομία, να δανειζόμαστε χαμηλά, να μην κινδυνεύουμε να μας πετάξουν έξω από τις αγορές, όπως έγινε το 2010.’Αρα, λοιπόν, είμαστε σε μια θετική πορεία… αν θέλετε κάτι καινούριο στην άσκηση της οικονομικής πολιτικής, για πρώτη φορά, αυτό που επαγγέλλονταν όλα τα κόμματα δεκαετίες ολόκληρες, ότι θα καταπολεμήσουμε τη φοροδιαφυγή, γίνεται τώρα σε μεγάλο βαθμό».

