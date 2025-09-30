Ισχυρός σεισμός 6,7 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες

Σεισμός μεγέθους 6,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε το νησί Λέιτε στις Φιλιππίνες την Τρίτη, σύμφωνα με το Γερμανικό Κέντρο Ερευνών Γεωεπιστημών.

Σύμφωνα με την Αμερικανική Γεωφυσική Εταιρεία το επίκεντρο είναι 11 χιλιόμετρα ανατολικά-νοτιοανατολικά από την πόλη Καλάπε, που είναι περίπου στο κέντρο του αρχιπελάγους. Το εστιακό βάθος είναι περίπου στα 10 χιλιόμετρα.

