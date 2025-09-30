search
Ισχυρός σεισμός 6,7 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες

30.09.2025 17:34
Σεισμός μεγέθους 6,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε το νησί Λέιτε στις Φιλιππίνες την Τρίτη, σύμφωνα με το Γερμανικό Κέντρο Ερευνών Γεωεπιστημών.

Σύμφωνα με την Αμερικανική Γεωφυσική Εταιρεία το επίκεντρο είναι 11 χιλιόμετρα ανατολικά-νοτιοανατολικά από την πόλη Καλάπε, που είναι περίπου στο κέντρο του αρχιπελάγους. Το εστιακό βάθος είναι περίπου στα 10 χιλιόμετρα.

