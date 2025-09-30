ΟΠΕΚΕΠΕ: «Κανόνι» 600 εκατ. ευρώ της κυβέρνησης στους αγρότες – Στάση πληρωμών λόγω του γαλάζιου σκανδάλου

Οι αγρότες πληρώνουν το γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, στο οποίο πρωταγωνίστησαν στελέχη, βουλευτές ακόμα και υπουργοί της ΝΔ, σύμφωνα με την έρευνα της ευρωπαϊκής εισαγγελίας.

Ο Οργανισμός δεν έχει καταβάλει ακόμα σε αγρότες και κτηνοτρόφους το εντυπωσιακό ποσό των 598 εκατομμυρίων ευρώ για το 2024.

Και όπως εξελίσσονται τα πράγματα, με τους χειρισμούς που έχει κάνει η κυβέρνηση, τις καθυστερήσεις και το χάος στις διαδικασίες, δεν πρόκειται να καταβληθεί μέσα στον Οκτώβριο ούτε η προκαταβολή της ενιαίας ενίσχυσης, ύψους έως και 500 εκατ. ευρώ.

Όλοι οι παράγοντες συνηγορούν ότι αιτία αυτών των καταστροφικών για τον αγροτικό κόσμο καθυστερήσεων είναι το γεγονός πως η κυβέρνηση δεν έχει προχωρήσει στις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις για την εξυγίανση του οργανισμού σύμφωνα με όσα έχει ζητήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Στην Ελλάδα έχει δοθεί παράταση για να καταθέσει το νέο σχέδιο για την κατανομή των επιδοτήσεων με βάση το ενωσιακό δίκαιο. Η παράταση εκπνέει στις 4 Νοεμβρίου, αλλά τόσο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όσο και από ανθρώπους με γνώση του χώρου εκφράζονται πολύ σοβαρές επιφυλάξεις για το αν είναι εφικτό να ολοκληρωθούν οι αλλαγές έως τότε.

Το πιθανότερο είναι η κυβέρνηση να ζητήσει και νέα παράταξη – ήδη η 4η Νοεμβρίου είναι η δεύτερη προθεσμία που έδωσαν οι Βρυξέλλες στην Αθήνα, καθώς η αρχική ημερομηνία ήταν στις 2 Οκτωβρίου.

Ο οργανισμός δεν έχει καταβάλει ενισχύσεις προς τους αγρότες από τον Ιούλιο, καθώς εκτός από τις παράνομες ενισχύσεις με τα βοσκοτόπια και το σκάνδαλο που έχει ξεσπάσει, αποκαλύφθηκαν ελλιπείς έως και καθόλου έλεγχοι και στη βιολογική παραγωγή – αλλά και στα οικολογικά σχήματα δεν έχουν τηρηθεί οι αναγκαίες προϋποθέσεις.

Με τις συνθήκες αυτές είναι εξαιρετικά δύσκολο να αποκαταστήσει σχέσεις η κυβέρνησης με τον αγροτικό κόσμο, ο οποίος είναι εξαιρετικά δυσαρεστημένος και εξετάζει μπλόκα και διαμαρτυρίες.

Το Μαξίμου καταγράφει ήδη απώλειες και τεράστια φθορά στην περιφέρεια, ενώ ο φόβος είναι πως τα πράγματα θα χειροτερέψουν, με δεδομένο ότι ήδη η αγροτική παραγωγή έχει πέρα από δομικά προβλήματα και πιέσεις από τις πανάκριβες τιμές σε σειρά υλών και υπηρεσιών, μα και υψηλό ενεργειακό κόστος.

