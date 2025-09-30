Ουκρανία: Προέλαση του ρωσικού στρατού στο Ντονέτσκ, κατέλαβε άλλους δύο οικισμούς – Αντεπίθεση «βλέπει» ο Ζελένσκι

Ρωσικά στρατεύματα έθεσαν υπό τον έλεγχό τους δύο οικισμούς στην περιφέρεια Ντονέτσκ της ανατολικής Ουκρανίας, σύμφωνα με ενημέρωση από το υπουργείο Άμυνας στη Μόσχα.

Το Κίεβο δεν επιβεβαίωσε τον ισχυρισμό αυτόν, ενώ ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι διαπίστωσε πρόοδο στην αντεπίθεση που έχουν εξαπολύσει οι ουκρανικές δυνάμεις κοντά στην πόλη Ντομπροπίλια, στην περιφέρεια Ντονέτσκ.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε πως δυνάμεις του ελέγχουν πλέον τις κοινότητες Σαντριχολόβε και Ζαρίτσνε, βορειοανατολικά του Σλοβιάνσκ – μιας από τις πόλεις που βρίσκονται στο στόχαστρο της Μόσχας καθώς συνεχίζει την προέλασή τους. Ακολούθησε ανακοίνωση του ρώσου υπουργού Άμυνας, στην οποία ο Αντρέι Μπελαούσοφ συνεχάρη τη μονάδα που κατέλαβε την κοινότητα Ζαρίτσνε (ή Κίροβσκ όπως ήταν το όνομά της παλαιότερα).

Σε βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από το υπουργείο Άμυνας της Ρωσικής Ομοσπονδίας, διακρίνονται στρατιώτες που κρατούν ψηλά μια ρωσική σημαία να προωθούνται στο Σαντριχολόβε.

Τα στρατεύματα της Μόσχας συνεχίζουν την προέλασή τους στο ανατολικό και νότιο τμήμα της Ουκρανίας, ανακοινώνοντας σχεδόν καθημερινά την κατάληψη κοινοτήτων. Η Μόσχα δεν δίνει στη δημοσιότητα στοιχεία για τις απώλειες των δυνάμεών της, αλλά στρατιωτικοί αναλυτές και ουκρανοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν πως είναι μεγάλες.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του που δημοσιοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας, ο Ζελένσκι ανέφερε πως συνεχίζεται η αντεπίθεση των ουκρανικών δυνάμεων στα περίχωρα της Ντρομπροπίλια – κοντά στον στρατηγικής σημασίας κόμβο του Ποκρόβσκ – υποστηρίζοντας πως έχει ανακτηθεί ο έλεγχος μιας περιοχής περίπου 175 τετραγωνικών χιλιομέτρων.

I received a report from Commander-in-Chief Oleksandr Syrskyi. I thank our warriors for their precision — our long-range strikes have brought us good results. Ukraine is defending itself rightfully, and that is being felt on Russian territory. We are preparing a Technological… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 29, 2025

Ο ουκρανός πρόεδρος παραδέχθηκε πως «δεν είναι εύκολη» η κατάσταση στο Κουπιάνσκ – πόλη που υφίσταται σφοδρές επιθέσεις εδώ και καιρό στη βορειοανατολική περιφέρεια του Χαρκόβου – καθώς και σε ορισμένες περιοχές του Ντονέτσκ και του Ντνιπροπετρόφσκ. Διαβεβαίωσε όμως ότι οι ουκρανοί στρατιώτες «κάνουν ό,τι μπορούν για να υπερασπιστούν τις θέσεις τους».

Από την πλευρά του, ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε χθες, Δευτέρα (29/9), ότι τα ρωσικά στρατεύματα επικρατούν στον «δίκαιο αγώνα» τους στην Ουκρανία.

«Οι μαχητές οι διοικητές μας εξαπολύουν επιθέσεις, και ολόκληρη η χώρα, όλη η Ρωσία, διεξάγει αυτόν τον δίκαιο αγώνα», ανέφερε ο Πούτιν σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που δημοσιοποιήθηκε στον ιστότοπο του Κρεμλίνου.

«Μαζί υπερασπιζόμαστε την αγάπη μας για τη Μητέρα Πατρίδα και την ενότητα του ιστορικού μας πεπρωμένου, αγωνιζόμαστε και επικρατούμε», δήλωσε ο Πούτιν.

