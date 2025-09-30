search
ΤΡΙΤΗ 30.09.2025
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

30.09.2025 20:58

Πηγές ΠΑΣΟΚ προς ΝΔ για κατάθεση Σημανδράκου: Πρόβλημα κατανόησης ή συνειδητή παραπληροφόρηση των πολιτών;

«Oι σημερινές διαρροές της Κυβέρνησης από την συνεδρίαση της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ μας κάνει να αναρωτιόμαστε αν τα μέλη της επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας έχουν πρόβλημα κατανόησης ή αν είναι μαέστροι στην παραπληροφόρηση και στην προπαγάνδα», σημειώνουν πηγές του ΠΑΣΟΚ, με αφορμή την κατάθεση του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ (7/2022-1/2024) Ευ. Σημανδράκου στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για τον Οργανισμό αγροτικών Πληρωμών.

Και προσθέτουν: «Η Κυβέρνηση στις διαρροές της αναφέρει ότι από την κατάθεσή του κ. Σημανδράκου προκύπτει ότι δεν ασκήθηκε καμία πίεση για τα δεσμευμένα ΑΦΜ και την πληρωμή τους. Πραγματικά, πώς να ερμηνεύσουμε την φράση του κ. Σημανδράκου ότι ο τότε Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργος Στρατάκος τον κάλεσε και του επισήμανε πως «κάτι πρέπει να κάνουμε με τα δεσμευμένα ΑΦΜ»; Με πόση μεγαλύτερη σαφήνεια να εξηγούσε ο κος Σημανδράκος ότι δέχτηκε πίεση για την αποδέσμευση των ΑΦΜ; Ειδικά, μάλιστα για τον Λευτέρη Αυγενάκη ανέφερε ότι, μέσω του Γιώργου Στρατάκου, του μεταφέρθηκαν πιέσεις να προχωρήσει σε πληρωμές, ενώ ειδικά για τον γνωστό στο ευρύ κοινό «Φραπέ» Γιώργο Ξυλούρη, ο οποίος μπαινόβγαινε στο Υπουργείο, αποκάλυψε ότι του ασκήθηκαν πιέσεις για να προχωρήσει η πληρωμή του.

Όσο για την επανάληψη των γελοίων αναφορών στις ευθύνες των στελεχών του ΠΑΣΟΚ, τους παραπέμπουμε στην ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών Δημόσιων Υπαλλήλων (ΠΟΓΕΔΥ) που με το από 26/9/2025 δελτίο τύπου της αποκάλυψε ξεκάθαρα ότι οι έλεγχοι για τις παράνομες επιδοτήσεις ανήκουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ και σε καμία περίπτωση δεν είναι υπό την ευθύνη των Περιφερειών. Η διαστρέβλωση της πραγματικότητας ξεπερνά κάθε όριο. Η Κυβέρνηση είναι τόσο απελπισμένη που καταφεύγει στο 2011 για να εξηγήσει πώς απέτυχε το 2025. Από τον κ. Βορίδη που ήταν ο πρώτος Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης μέχρι τον κ. Τσιάρα, κανείς δεν είδε πώς διπλασιάστηκαν εικονικά τα ζώα, πώς μοιράζονταν χρήματα σε πλασματικά κοπάδια και ανύπαρκτα βοσκοτόπια.

Τέλος, μιας και η Κυβέρνηση ευαγγελίζεται την εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ ας απαντήσει στους χιλιάδες έντιμους αγρότες που περιμένουν τις επιδοτήσεις, αν ισχύουν τα σημερινά δημοσιεύματα του τύπου ότι επίκειται στάση πληρωμών στις επιδοτήσεις εξαιτίας του σκανδάλου και δημιουργούνται πλέον σοβαροί κίνδυνοι μη καταβολής της προκαταβολής του 2025 που ανέρχεται σε 500 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ήδη ο Οργανισμός χρωστάει 598 εκατομμύρια ευρώ

